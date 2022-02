https://mundo.sputniknews.com/20220217/amlo-asegura-que-eeuu-financia-parte-de-la-campana-en-su-contra-1121825765.html

AMLO asegura que EEUU financia parte de la campaña en su contra

El presidente de México calificó de "injerencistas" el financiamiento que, dice, ha proporcionado Estados Unidos a organizaciones de la sociedad civil de... 17.02.2022, Sputnik Mundo

El Gobierno estadounidense ha financiado a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la cual forma parte del grupo de oposición a la Cuarta Transformación, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante su conferencia matutina del 17 de febrero, el mandatario mexicano dijo que analiza la posibilidad de hablar sobre este tema con el presidente Joe Biden. Diversas investigaciones periodísticas han dado cuenta del financiamiento que recibe Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) de parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED). "Esto es una actitud injerencista. Ningún Gobierno extranjero debe intervenir en los asuntos de nuestro país. Se debe respetar nuestra soberanía. No somos colonia. No somos protectorado. Somos un país libre, independiente y soberano. Yo represento una autoridad legal y legítimamente constituida. Yo fui electo democráticamente. Me eligió el pueblo. Todo esto es lo que vamos a seguir tratando", mencionó López Obrador. La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha negado las acusaciones del mandatario mexicano sobre recibir dinero del Gobierno de Estados Unidos.La USAID es la principal agencia de desarrollo internacional dedicada a promover la seguridad nacional y la prosperidad económica de los Estados Unidos, de acuerdo con una descripción pública de la dependencia. En 1961, el presidente John F. Kennedy firmó la Ley de Asistencia al Exterior, con la cual se creó a esta agencia para liderar todos los programas de asistencia al exterior del país norteamericano.

