Un gran brote de salmonela que afecta seis países europeos se vincula a huevos de origen español

Un gran brote de salmonela que afecta seis países europeos se vincula a huevos de origen español

Las agencias de salud pública y seguridad alimentaria de Europa han alertado que está activo un gran brote de salmonela, que hasta el momento deja 272... 16.02.2022, Sputnik Mundo

La investigación sobre este brote se inició en Francia en septiembre de 2021, cuando las autoridades detectaron un incremento de salmonelosis, una enfermedad infecciosa que provoca fiebre, diarrea, dolor abdominal, náuseas y vómitos. Aunque la infección en una persona joven y sana se desarrolla de forma leve, en personas mayores o con patologías previas puede provocar complicaciones graves.Según un informe de evaluación que se realizó de forma conjunta entre el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC) y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), de los 272 enfermos que se ha detectado, 25 han requerido hospitalización y dos han fallecidos, uno en Francia y otro en España.Luego de hacer la secuenciación genómica de las salmonelas aisladas a los enfermos se reveló que todos los casos estaban causados por la misma cepa, la Salmonella enterica, serotipo Enteritidis ST11. La trazabilidad de los alimentos permitió ubicar las tres granjas en las que fue aislada la cepa.La investigación apunta a EspañaEl informe concluyó que existe un origen español en los casos detectados en Francia y España y se sospecha que pueda ser el mismo en los casos detectados en otros países de Europa. Francia ha registrado 216 casos, España 22, Países Bajos 12, Reino Unido 12, Noruega 7 y Dinamarca 3.Además, la investigación también relaciona este brote con el que se detectó en el año 2019 en Países Bajos, causados por la misma cepa. En esa ocasión casi un millar de personas de una decena de países resultaron afectadas.Uno de los principales reservorios de esta bacteria se encuentra en las aves de corral. En el año 2019, la investigación por el brote de salmonela en Países Bajos también apuntó a una granja de gallinas ponedoras española, aunque finalmente no se confirmó el vínculo epidemiológico.Ahora, con este nuevo brote también se apunta a España y es que en una de las tres granjas donde se explotan estos animales encontraron la cepa Salmonella Enteritidis ST11. Además, durante la investigación se comprobó que en los últimos dos años esa granja no cumplió con los controles exigidos en la normativa. Por esa razón fue expedientada.Medidas de prevenciónEl informe del ECDC y de la EFSA advierte del "alto" riesgo de que se produzcan nuevas infecciones en los próximos meses por esa cepa.La salmonela, que es una enfermedad de obligatoria declaración en España, tiene una mayor incidencia en los países del sur de Europa debido a sus temperaturas más cálidas, en comparación con el norte del continente.Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, en el país existen 1.400 granjas productoras de huevos con 47 millones de gallinas ponedoras.Aunque no todos los casos de salmonela están vinculados con los huevos, los expertos recomiendan consumir estos alimentos bien cocinados porque la bacteria que causa esta enfermedad muere a los 70 grados de temperatura. A su vez, piden extremar las medidas de higiene y garantizar la cadena de frío cuando estos alimentos no estén sometidos a elevadas temperaturas.

