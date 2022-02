https://mundo.sputniknews.com/20220216/san-martin-el-picosatelite-argentino-ideado-en-un-aula-que-busca-proveer-de-internet-a-todo-el-pais-1121785981.html

San Martín: el picosatélite argentino ideado en un aula que busca proveer de internet a todo el país

San Martín: el picosatélite argentino ideado en un aula que busca proveer de internet a todo el país

El proyecto de un docente que comenzó para motivar a sus estudiantes terminó en órbita en el espacio. El lanzamiento de un picosatélite argentino pretende ser... 16.02.2022, Sputnik Mundo

Este 13 de enero fue lanzado al espacio el picosatélite —de pequeño tamaño— denominado General San Martín desde el principal centro de actividades espaciales de EEUU, Cabo Cañaveral.El satélite es el primero de cientos que serán lanzados para trabajar en enjambre. Servirán para facilitar el Internet de las cosas (OIT) a aquellas zonas del país que actualmente no tienen cobertura, principalmente rurales.Según explicó a Sputnik el CEO de Innova Space, Alejandro Cordero, a través de los picosatélites se podrán conectar sensores que midan el desarrollo de la agricultura o la minería y de esta forma contribuir a una mayor producción en esas áreas, un manejo más eficiente y un triple impacto.Materializar una ideaEn 2019 Alejandro Cordero daba clases en la Escuela Técnica Nº 5 de Mar del Plata cuando se propuso motivar a sus estudiantes y demostrarles que los recursos económicos no eran un impedimento para tener éxito."Cuando empecé el proyecto educativo tuvo muchos fines pero uno de ellos fue demostrarle a mis alumnos que eran de barrios periféricos, sin ningún tipo de recursos, que el dinero no era todo" dijo.Para Cordero, el dinero llegaría mientras hubiese compromiso, pasión y sus estudiantes intentaran marcar una diferencia en el proyecto. Su convicción no estaba errada. Tres años después del comienzo de la iniciativa en el aula Innova Space está valuada en 40 millones de dólares.Su creador se define como una persona inquieta, que indaga y se cuestiona lo establecido.Incapaz de desprender las tareas como docente de su espíritu emprendedor, Cordero incentivó a sus estudiantes a continuar los estudios y apasionarse por sus carreras o profesiones."No importa lo que quieran hacer siempre y cuando tengan sus objetivos claros, se lo propongan y sean los mejores" porque eso marca la diferencia, sostuvo.Además, agregó que "la mejor forma de validar algo que creemos que se puede hacer es haciéndolo".Antes del picosatélite, el CEO de Innova Space desarrolló otras máquinas, principalmente para la industria alimenticia que "nunca se habían fabricado".El giro hacia estas tecnologías le sorprendió pero disfruta de las exigencias del oficio."Es un rubro que yo no tenía ni pensado quizás de forma directa atravesarlo en algún momento, pero fue hermoso porque es un rubro que me mantiene y me mantuvo totalmente entretenido aprendiendo todo el tiempo. Eso es lo fantástico de esto, que me permite nutrirme de más información, aprender más y convertirme en un experto", expresó.San Martín al espacioEl despegue de este 13 de enero contó con el trabajo conjunto de la aceleradora de proyectos Neutrón y con Space X, la compañía de la firma de Elon Musk, esta última a cargo del lanzamiento del picosatélite a bordo de un cohete Falcon 9.Además, el proyecto contó con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Productivo del país, a través de financiamientos no reembolsables.Con 10 centímetros de largo, cinco de ancho, cinco de profundidad y un peso que no alcanza medio kilo, el satélite es uno de los más pequeños a nivel global.Acogió el nombre de una de las figuras destacadas en las guerras de la independencia hispanoamericanas —conflictos armados entre 1809 y 1829— debido a que el general "San Martín para los argentinos tiene una connotación especial: es uno de los padres de la patria", sostuvo su creador.Para él San Martín es la figura "más anti grieta y más patriota que existe", algo que quiso reflejar en el proyecto para dar una señal de unión regional y apertura a la colaboración de otras naciones.Pero no solo el general está en órbita en el espacio sino que también lo están las Islas Malvinas. Como una forma de homenaje a los héroes argentinos que perdieron la vida en 1982 tras defender el territorio ocupado por Reino Unido, el picosatélite tiene grabada una pequeña imagen de las islas que aún reclama como propias el país latinoamericano.Los futuros desafíosPara Cordero, este lanzamiento será parte de un proceso de "soberanía espacial" para el país."Estábamos teniendo poca presencia en ese lugar y en poco tiempo, en menos de un año y medio podemos lograr lanzar más satélites que toda Latinoamérica junta", dijo y agregó que "es un orgullo colaborar con eso".Según prevé la empresa Innova Space, en octubre de 2022 serán lanzados entre cuatro y seis picosatélites, mientras que en 2023 lanzarán al espacio entre 12 y 16.Asimismo, en 2024 el número aumentará considerablemente a 90 para conformar la constelación completa que reunirá entre 100 y 120 picosatélites con el objetivo de brindar "servicios de cobertura global y total".De acuerdo a Cordero, el primer lanzamiento fue experimental y sirve para homologar y brindar datos destinados a mejorar las próximas misiones de cara a la conformación de la constelación final.El equipo de Innova Space, integrado por varios estudiantes que formaron parte del proyecto desde el inicio, se prepara, mientras tanto, para dar a conocer la iniciativa a nivel internacional. En marzo estarán en EEUU y luego visitarán Israel en búsqueda de capitales externos.

