Rusia y Brasil abogan por un orden mundial multipolar basado en el derecho internacional

Los presidentes de Rusia y de Brasil, Vladímir Putin y Jair Bolsonaro, se reúnen el 16 de febrero en Moscú. 16.02.2022, Sputnik Mundo

Putin y Bolsonaro abogan por una solución pacífica a los conflictos en el mundo."Los dos jefes de Estado expresaron su preocupación por el crecimiento de la inestabilidad en varias partes del mundo, comparten la opinión sobre la necesidad de resolver los conflictos por medios pacíficos y diplomáticos de conformidad con las normas del derecho internacional, incluida la Carta de la ONU", dice el comunicado.Además, expresaron en una declaración conjunta en Moscú su solidaridad a los países que procuran la paz.El presidente brasileño, de visita en el Kremlin, no hizo ninguna mención directa a la crisis Ucrania.Brasil y Rusia acordaron profundizar su coordinación en el Consejo de Seguridad de la ONU, (donde Brasil ahora ocupa un asiento no permanente), según el comunicado conjunto divulgado por los dos países tras la reunión celebrada en Moscú entre el presidente Jair Bolsonaro y el presidente Vladímir Putin."Los presidentes estuvieron de acuerdo en profundizar la coordinación brasileño-rusa sobre temas de la agenda del CSNU, para contribuir al enfrentamiento a las amenazas a la paz y la seguridad internacionales, en consonancia con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, reafirmando el compromiso con la solución pacífica de controversias", dice la nota oficial.Bolsonaro también aprovechó la ocasión para agradecer a Putin "el reiterado apoyo ruso a Brasil como fuerte candidato, merecedor de un asiento permanente en un Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reformado".Cooperación en materia espacial y otros sectoresAdemás, líderes de Rusia y Brasil destacan interés en intensificar la cooperación en materia espacial."Los presidentes destacaron la cooperación en el campo espacial y la implementación de los proyectos conjuntos en materia de navegación por satélite y el seguimiento de desechos espaciales, y también reafirmaron su interés mutuo en fortalecer la cooperación en otras áreas relacionadas con las actividades espaciales con fines pacíficos", dice el documento, publicado en la página web del Kremlin.Putin y Bolsonaro también subrayaron "la necesidad de utilizar el espacio ultraterrestre con fines pacíficos".Además instaron a una acción conjunta para "evitar una carrera armamentista en el espacio ultraterrestre".Bolsonaro agradeció al su homólogo ruso su apoyo a Brasil cuando el país sufrió fuertes críticas de la comunidad internacional por la deforestación de la Amazonía.Asimismo, Brasil y Rusia quieren "profundizar el diálogo" en sectores como el hidrógeno y la energía nuclear, según el comunicado conjunto divulgado por los gobiernos de ambos países tras la reunión entre el presidente Jair Bolsonaro y el presidente Vladímir Putin en Moscú."Los jefes de Estado (…) manifestaron la intención de profundizar el diálogo en temas como la explotación de petróleo y gas en el mar, el desarrollo de energía de hidrógeno y energía nuclear", apunta la nota oficial.Particularmente, Bolsonaro enfatizó que Brasil está interesado en la construcción de pequeños reactores nucleares."Estamos interesados en pequeños reactores nucleares", dijo el presidente de Brasil.Entre los temas tratados también estuvo la sostenibilidad y el medio ambiente, según Bolsonaro.El presidente de Brasil apuntó que quiere "establecer diálogo sobre biodiversidad y sostenibilidad", señalando que Brasil y Rusia tienen las mayores coberturas forestales del mundo.Bolsonaro recordó que la matriz energética de Brasil proviene de forma mayoritaria de fuentes renovables.Asimismo, señaló que tanto él como Putin atribuyen "elevada proridad" a la dinamización de la alianza tecnológica entre Brasil y Rusia.El líder brasileño aseguró que sugirió que los dos países trabajen juntos en sectores como la nanotecnología, biotecnología, inteligencia artificial o investigación en salud, entre otros.Además, los líderes se comprometieron a estimular los contactos entre universidades, centros de investigación y startups de los dos países en áreas como la nanotecnología, biotecnología, inteligencia artificial, tecnologías de la información, investigación en salud y océanos.Putin sobre su reunión con BolsonaroPor su parte, Putin califica de constructiva su reunión con Bolsonaro en Moscú.Putin subrayó que Rusia tiene la intención de intensificar su cooperación con Brasil —que será miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2022 y 2023— con respecto a todos los temas de la agenda de la Organización de la ONU."Nuestros países abogan por un orden mundial multipolar basado en el derecho internacional y en el papel central de coordinación de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, estamos firmemente comprometidos con los principios del multilateralismo y la resolución política y diplomática de los conflictos", expresó el presidente de Rusia.Agregó que Rusia seguirá estrechando su cooperación con Brasil también en el marco del grupo BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica).Además, el presidente ruso invitó a los políticos, empresarios y figuras públicas brasileñas a tomar parte en la próxima edición del Foro Económico de San Petersburgo (SPIEF, por sus siglas en inglés), que se desarrollará entre el 15 y el 18 de junio de 2022."Esperamos que una delegación considerable de políticos, empresarios y figuras públicas brasileñas asista este año al 25 aniversario del foro, que se celebrará del 15 al 18 de junio", dijo Putin.Asimismo, Putin acepta la invitación de visitar Brasil.Se precisó que las fechas de la visita serán acordadas a través de los canales diplomáticos.El mandatario brasileño llegó a Moscú el 15 de febrero, en su primera visita a Rusia desde que fue elegido presidente en 2018.El líder brasileño y el presidente ruso se reunieron durante dos horas en el Kremlin.Bolsonaro afirmó que la reunión fue "bastante productiva", y recordó que los dos países mantienen una colaboración intensa en foros como los BRICS, el G20 y las Naciones Unidas, donde defienden "la soberanía de los estados, el respeto al derecho internacional y la carta de las naciones unidas".Tras el encuentro con Putin en el Kremlin, que fue precedido de una ofrenda en la tumba del Soldado Desconocido, Bolsonaro visitará la Duma y participará en una reunión con empresarios de los países.Bolsonaro también subrayó que su visita a Moscú representa una señal de que las relaciones entre Brasil y Rusia tienen buenas perspectivas.

