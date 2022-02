"Precedente relevante" en Chile: ordenan reparación a víctima de la dictadura

https://mundo.sputniknews.com/20220216/precedente-relevante-en-chile-ordenan-reparacion-a-victima-de-la-dictadura-1121777364.html

En un caso resonante, la Justicia ordenó al Estado indemnizar a Patricio Figueroa Gálvez, preso y torturado por la dictadura de Augusto Pinochet. En otro orden, abordamos el encuentro en Moscú entre Jair Bolsonaro y Vladimir Putin. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

Un Tribunal de Santiago condenó al fisco a pagar 60 millones de pesos (unos 74.400 dólares) por concepto de daño moral a Patricio Figueroa Gálvez.El hombre fue detenido ilegalmente por agentes del Estado en 1985 en la vía pública, durante el Gobierno militar de Augusto Pinochet. Fue golpeado y sometido a técnicas de tortura durante seis días.La entrevistada destacó que esta decisión judicial se relaciona con "avances en la lucha que libraron víctimas y familiares [del régimen militar]. Es un poco de reparación que recibe Patricio, ante una mayoría que aún no la tiene".De acuerdo con Lira, el caso de Figueroa Gálvez es un ejemplo clave del daño de las torturas sobre cada víctima, para quienes no hay reparación económica que compense lo sufrido."Patricio sufrió durante décadas secuelas por las torturas. Fue un daño psicológico, moral y económico porque no solo él fue la víctima de este caso de terrorismo de Estado. Su familia sufrió al ver a su miembro torturado y detenido por ser opositor [al Gobierno militar]".Bajo el Gobierno dictatorial de Pinochet unas 28 mil personas fueron torturadas, 3.197 asesinadas y unas 200.000 se vieron obligadas a exiliarse.Por otra parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos se refirió a las expectativas del colectivo de cara a la llegada del Gobierno de Gabriel Boric, en marzo."El presidente electo ha demostrado sensibilidad sobre el tema, al recibir a familiares y a víctimas. Son expectativas diferentes a todos los gobiernos que pasaron en estos 30 años", declaró Lira.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— el encuentro en Moscú entre el presidente ruso Vladimir Putin y su par brasileño Jair Bolsonaro. Y además, más repercusiones en Honduras tras la comparecencia ante la Justicia del expresidente Juan Orlando Hernández, tras ser detenido luego de un pedido de extradición desde EEUU.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

