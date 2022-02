https://mundo.sputniknews.com/20220216/polonia-critica-el-rechazo-de-su-recurso-contra-mecanismo-de-condicionalidad-de-fondos-1121752294.html

Polonia critica el rechazo de su recurso contra mecanismo de condicionalidad de fondos

Polonia critica el rechazo de su recurso contra mecanismo de condicionalidad de fondos

VARSOVIA (Sputnik) — El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que desestimó los recursos de Polonia y Hungría contra el mecanismo que... 16.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-16T14:13+0000

2022-02-16T14:13+0000

2022-02-16T14:13+0000

internacional

europa

polonia

comisión europea

ue

tjue

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107490/63/1074906375_0:82:2048:1234_1920x0_80_0_0_e8aa31bc94d5d1795ba42541957d3c69.jpg

"Creemos que ampliar los tratados de la UE de esta manera resulta perjudicial para la UE, ya que provoca una ambigüedad jurídica y tensiones políticas", expresó Muller ante la prensa.A su vez, el viceministro polaco de Justicia Sebastian Kaleta expresó su convicción de que a partir de ahora cualquier decisión de Polonia podría provocar nuevas sanciones financieras contra el país.La ex primera ministra de Polonia Beata Szydlo (2015-2017) declaró en la misma red social que los "organismos de la UE crean sus propias normas legales y políticas, sin preocuparse por las disposiciones del Consejo de Europa y de los tratados".Este 16 de febrero el TJUE desestimó los recursos planteados por Polonia y Hungría contra el mecanismo vigente desde el 1 de enero de 2021, que permite a la Comisión Europea suspender el desembolso de los fondos de la UE, como ayudas financieras, a los países comunitarios donde la vulneración del Estado de derecho afecta la gestión del dinero europeo.Esa herramienta fue introducida a luz de largas discrepancias en la UE, provocadas por ciertas acciones de las autoridades de Polonia y Hungría, criticadas por los países de Europa Occidental por no cumplir con el Estado de derecho.El Ejecutivo europeo, en particular, dice estar preocupado por la falta de independencia de los jueces en Polonia o ataques contra los derechos del colectivo LGTB+ en Hungría, entre otros asuntos.

https://mundo.sputniknews.com/20211227/polonia-se-defiende-de-la-ue-alertando-sobre-un-iv-reich-aleman-1119749527.html

polonia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, polonia, comisión europea, ue, tjue