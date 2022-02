https://mundo.sputniknews.com/20220216/moscu-niega-implicacion-en-ataques-ddos-en-ucrania-1121736932.html

Moscú niega implicación en ataques DDoS en Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia no tiene nada que ver con los ataques DDoS contra instituciones en Ucrania, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. 16.02.2022, Sputnik Mundo

"No sabemos nada (...) Rusia no tiene nada que ver con ningún ataque DDoS", dijo.El 15 de febrero el Centro de Comunicaciones Estratégicas y Seguridad Informática de Ucrania denunció ciberataques a los sitios web del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y dos bancos.El 14 de enero, el portavoz de la Cancillería ucraniana, Oleg Nikolenko, informó que las páginas web del Ministerio de Exteriores y de otros organismos estatales dejaron de funcionar después de sufrir un ciberataque masivo.El Consejo de Seguridad de Ucrania y la Policía Nacional abrieron una investigación y denunciaron la presunta implicación de Rusia en los ciberataques.El Kremlin ya había rechazado estas acusaciones.Reconocimiento de las repúblicas de DonbásEl presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibió el anteproyecto de la Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento ruso) sobre el reconocimiento de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL) por parte de Moscú, afirmó el portavoz del Kremlin."El presidente recibió el documento", dijo Peskov ante la prensa.El pasado 19 de enero, los diputados del Partido Comunista de la Federación de Rusia presentaron el anteproyecto de un llamado a Putin para que Moscú reconozca a las repúblicas rebeldes del este de Ucrania.Según los autores de la iniciativa, el reconocimiento de la RPD y la RPL contribuirá a "garantizar la seguridad y la protección de sus pueblos frente a las amenazas externas y la política de genocidio" por parte de Kiev, y "dará inicio al proceso de reconocimiento internacional de ambos Estados".El 15 de febrero la Duma de Estado votó a favor de pedirle al líder ruso el reconocimiento de las autoproclamadas repúblicas de Donbás. El mismo día la Unión Europea y Ucrania condenaron la iniciativa rusa.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los acuerdos que fueron suscritos en Minsk en septiembre de 2014 y en febrero de 2015 sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.Las hostilidades han dejado hasta la fecha más de 14.000 muertos, según estimaciones de la ONU.Rusia instó reiteradamente a Ucrania y Occidente a no intentar resolver el conflicto de Donbás por medios militares y denunció que el suministro de armas a Ucrania incita a Kiev a recurrir a la fuerza.

