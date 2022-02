https://mundo.sputniknews.com/20220216/mexico-se-pronuncia-sobre-la-crisis-en-ucrania-1121779986.html

México se pronuncia sobre la crisis en Ucrania

México se pronuncia sobre la crisis en Ucrania

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Gobierno de México manifestó su respaldo a una solución pacífica a las tensiones internacionales alrededor de Ucrania y comenzó... 16.02.2022, Sputnik Mundo

"Estamos en favor de una solución pacífica. Ojalá que las negociaciones tengan éxito, pero mientras tanto hay que proteger a las personas. Entonces ya iniciamos hoy (miércoles) ese proceso y vamos a estar cuidando a las familias mexicanas que viven en Ucrania. Son mexicanas y ucranianas, y también menores de edad", dijo Ebrard en un vídeo difundido por la cancillería, junto con fotografías de las personas trasladadas en autobuses.Una fuente de la secretaría de Relaciones Exteriores detalló en un mensaje a corresponsales acreditados que son "alrededor de 25" las familias que viajan a Ucrania, aunque algunas de las personas van "por su cuenta, en auto".El jefe de la diplomacia mexicana manifestó la incertidumbre en torno a ese país que está en el centro de disputas entre Rusia con EEUU y países de Europa."No sabemos si la tensión va a empeorar o no, es difícil pronosticarlo, ojalá que no sea así", dijo Ebrard en su mensaje, grabado en la capital mexicana.El Gobierno de EEUU supone desde hace meses que Rusia se prepara para invadir Ucrania, mientras que Moscú rechaza esas especulaciones y afirma que no planea atacar a ningún país.Para proteger a sus connacionales, la embajada mexicana en Ucrania tomó medidas de protección preventivas de sus ciudadanos y familiares."En Ucrania, como sabemos, ha habido una situación de tensión internacional", dijo Ebrard.Las medidas de protección consular tomadas consisten, "primero, en solicitar a las mexicanas y mexicanos que están allá, que viven allá, (y) forman parte de familias establecidas en Ucrania, que se registraran para poder actuar con prontitud y eficacia y protegerles"."Las personas, las familias que nos dijeron que sí les interesaba movilizarse hacia el sur del país y alejarse de cualquier zona potencial de conflicto, se les proporcionó el transporte; y vamos estar muy cerca de ellas y de ellos, son familias, para darles la asistencia debida", agregó el secretario de Exteriores mexicano.Por su parte, la fuente diplomática dijo a los medios que de las personas que viajan, 15 lo hacen en el bus dispuesto por la embajada mexicana, mientras que 17 lo hacen "por su cuenta, en sus coches y otros en tren o autobús porque no llegaron a Kiev (capital de Ucrania) a tiempo".Rusia rechaza las sospechas de una operación miliar y defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio, según lo estime conveniente.Moscú acusa a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de buscar pretextos para emplazar más equipamiento militar cerca de las fronteras rusas.

