Los puntos clave de la mañanera de AMLO del 16 de febrero | minuto a minuto

Espionaje en el Banco de México

Una reportera informó que hay un exfuncionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el Banco de México, a lo que el presidente contestó que la entidad financiera debe investigar el caso porque es un órgano autónomo.

La autonomía no debe resultar en impunidad, dijo el presidente y señaló que lo mismo pasa en el caso de los periodistas famosos, pues juegan un papel en defensa de intereses creados.

Así, la ciudadanía debe saber quiénes son los dueños de medios como The New York Times, Washington Post y Financial Times, consideró López Obrador.

"Tienen sus medios para proteger privilegios. Aquí es evidente, en México, cómo los medios han inflado a personajes y los han llevado al gobierno", declaró.

Por eso es importante que las empresas de medios revelen cuánto ganan periodistas como Jorge Ramos, Joaquín López Dóriga o Carlos Loret de Mola, sintetizó.

Estos comunicadores, dijo, son diferentes de los periodistas que andan a ras de tierra buscando la nota y arriesgando su vida.