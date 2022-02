https://mundo.sputniknews.com/20220216/los-astronomos-acaban-de-descubrir-una-galaxia-monstruo-1121725568.html

Los astrónomos acaban de descubrir una galaxia monstruo

Acechando a unos 3.000 millones de años luz de distancia, Alcioneo es una radiogalaxia gigante que alcanza los cinco megapársecs en el espacio. Tiene 16,3... 16.02.2022, Sputnik Mundo

ciencia

🪐 astronomía

agujero negro

galaxia

Las radiogalaxias gigantes consisten en una galaxia anfitriona, así como colosales chorros y lóbulos que brotan del centro galáctico, los cuales, al interactuar con el medio intergaláctico, actúan como un sincrotrón para acelerar los electrones que producen la emisión de radio.Los chorros seguramente los produce un agujero negro supermasivo activo en el centro galáctico, entendiendo como 'activo' cuando está tragando material de un disco gigante de material a su alrededor.No todo el material en el disco de acreción que se arremolina en un agujero negro activo, una pequeña fracción de alguna manera se canaliza desde la región interna del disco de acreción hacia los polos, donde se lanza al espacio en forma de chorros de plasma ionizado, a velocidades que representan un porcentaje significativo de la velocidad de la luz.Estos chorros pueden viajar distancias enormes antes de expandirse en lóbulos emisores de radio gigantes. Este proceso es bastante normal. Incluso la Vía Láctea tiene lóbulos de radio. Lo que realmente no sabemos bien es por qué, en algunas galaxias, crecen hasta tamaños absolutamente gigantescos, en escalas de megapársec. Estas se llaman radiogalaxias gigantes, y los ejemplos más extremos podrían ser clave para comprender qué impulsa su crecimiento."Del mismo modo, si existen entornos particulares a gran escala que son altamente propicios para el crecimiento de radiogalaxias gigantes, es probable que las radiogalaxias gigantes más grandes residan en ellos".El equipo buscó estos valores atípicos en los datos recopilados por LOw Frequency ARray (LOFAR) en Europa, una red interferométrica que consta de alrededor de 20.000 antenas de radio, distribuidas en 52 ubicaciones en toda Europa.Tras reprocesar los datos, las imágenes resultantes, dicen, representan la búsqueda más sensible jamás realizada de lóbulos de radiogalaxias. Luego, utilizaron la mejor herramienta de reconocimiento de patrones disponible para localizar su objetivo: sus propios ojos.Así encontraron a Alcioneo, saliendo de una galaxia a unos miles de millones de años luz de distancia.Utilizaron el Sloan Digital Sky Survey para tratar de comprender la galaxia anfitriona y encontraron que es una galaxia elíptica bastante normal, incrustada en un filamento de la red cósmica, registrando alrededor de 240.000 millones de veces la masa del Sol, con un agujero negro supermasivo en su centro alrededor de 400 millones de veces la masa del Sol.Ambos parámetros se encuentran en el extremo inferior de las radiogalaxias gigantes, lo que podría proporcionar algunas pistas sobre qué impulsa el crecimiento de los lóbulos de radio."Más allá de la geometría, Alcioneo y su anfitrión son sospechosamente ordinarios: la densidad de luminosidad total de baja frecuencia, la masa estelar y la masa del agujero negro supermasivo son más bajas que las de las radiogalaxias gigantes mediales, aunque similares", escriben los investigadores."Por lo tanto, las galaxias muy masivas o los agujeros negros centrales no son necesarios para que crezcan grandes gigantes y, si el estado observado es representativo de la fuente durante su vida útil, tampoco lo es la alta potencia de radio".Podría ser que Alcioneo esté sentado en una región del espacio que tenga una densidad más baja que el promedio, lo que podría permitir su expansión, o que la interacción con la red cósmica desempeñe un papel en el crecimiento del objeto.Sin embargo, sea lo que sea lo que hay detrás, los investigadores creen que Alcioneo sigue creciendo aún más, muy lejos en la oscuridad cósmica.La investigación ha sido aceptada para su publicación en Astronomy & Astrophysics, y está disponible en arXiv.

