https://mundo.sputniknews.com/20220216/listos-y-alborotados-rusia-deja-a-eeuu-y-la-otan-a-la-espera-de-una-guerra-que-nunca-empezo-1121744396.html

Listos y alborotados: Rusia deja a EEUU y la OTAN a la espera de una guerra que nunca empezó

Listos y alborotados: Rusia deja a EEUU y la OTAN a la espera de una guerra que nunca empezó

El presidente de EEUU, Joe Biden, que había predicho el inicio de las supuestas hostilidades por parte de Rusia en Ucrania para el 16 de febrero, se dirigió a... 16.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-16T12:34+0000

2022-02-16T12:34+0000

2022-02-16T12:34+0000

internacional

🖼️ caricaturas

ucrania

eeuu

rusia

política

seguridad

joe biden

otan

bloomberg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1121743096_118:0:2285:1219_1920x0_80_0_0_64338b31c00db49c1aeb818a92f27317.png

"No amenazamos a los rusos y no queremos desestabilizar a Rusia. Hago un llamamiento a los ciudadanos de Rusia: no son nuestros enemigos. Y no creo que nadie quiera una guerra sangrienta y destructiva contra Ucrania, un país con el que se tienen lazos tan estrechos, historia y cultura compartidas. Hace 77 años, nuestros pueblos lucharon codo a codo para poner fin a la peor guerra de la historia", dijo Biden en su discurso.La fecha de la supuesta invasión rusa a Ucrania señalada por varios medios occidentales llegó, pero solo ahora los medios occidentales que gozaban de prestigio y alta credibilidad se empiezan a dar cuenta de que fueron parte de una noticia falsa propagada por ellos mismos y están empezando a dar explicaciones, que también fueron exigidas por las autoridades rusas para que se aclaren las acusaciones infundadas contra Moscú.La agencia de noticias estadounidense Bloomberg señaló el 15 de febrero como la fecha de la supuesta invasión rusa a Ucrania, basándose en fuentes anónimas y sin haber aportado ninguna prueba. Mientras que Politico informó que el presidente de EEUU, Joe Biden, había declarado el 16 de febrero como el día en que comenzaría la invasión de Rusia en Ucrania. Esta fecha habría sido difundida durante conversaciones con los líderes de los países occidentales, la UE y la OTAN. Varios funcionarios estadounidenses confirmaron esta declaración del presidente.El periódico británico The Sun fue más allá publicando la hora y la fecha exactas de la supuesta invasión rusa. Según su información, la operación a gran escala comenzaría a primera hora de la mañana (4:00 hora de Moscú, 3:00 hora de Kiev) del 16 de febrero. Una información similar apareció en la publicación Mirror.El presidente ruso, Vladimir Putin, incluso bromeó varias veces al leer los informes sobre la fecha del "ataque" de Rusia a Ucrania.En víspera de la controvertida fecha, Peskov también respondió con una broma a la pregunta de un periodista que le consultaba si los ucranianos deberían estar preocupados o si pueden dormir esa noche."Será mejor que pongan el despertador a esta hora y lo vean por sí mismos", fue su respuesta.

https://mundo.sputniknews.com/20220211/otan-tiene-fines-militares-y-utiliza-a-ucrania-para-presionar-a-rusia-1121514797.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Vitaly Podvitski https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108837/37/1088373742_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_51fedab5d5168dd79da1c2051251ebca.jpg

Vitaly Podvitski https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108837/37/1088373742_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_51fedab5d5168dd79da1c2051251ebca.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Vitaly Podvitski https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108837/37/1088373742_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_51fedab5d5168dd79da1c2051251ebca.jpg

🖼️ caricaturas, ucrania, eeuu, rusia, política, seguridad, joe biden, otan, bloomberg, mirror, medios de comunicación, noticias falsas