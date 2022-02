https://mundo.sputniknews.com/20220216/lavrov-advierte-a-su-par-turco-del-peligro-de-cooperacion-militar-imprudente-con-kiev-1121776048.html

Lavrov advierte a su par turco del peligro de cooperación militar imprudente con Kiev

MOSCÚ (Sputnik) — El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió a su homólogo turco, Mevlut Cavusoglu, de los riesgos que representa una cooperación... 16.02.2022, Sputnik Mundo

internacional

serguéi lavrov

ucrania

mevlut cavusoglu

rusia

europa

turquía

"Lavrov subrayó la inaceptabilidad de las acciones de Occidente que conducen a la militarización acelerada de ese país [Ucrania] y el peligro del desarrollo imprudente de la cooperación técnico-militar con las autoridades de Kiev en las condiciones actuales", dice la nota publicada al término de la conversación telefónica de los dos cancilleres.Durante la conversación, resalta el texto, "se ha constatado el carácter indispensable de la estricta observancia de los Acuerdos de Minsk y de los convenios alcanzados en el marco del formato de Normandía y del Grupo de Contacto Trilateral".Las tensiones en torno a Ucrania se fueron agravando en los últimos meses por la acumulación de tropas cerca de la frontera ucraniana durante las maniobras ruso-bielorrusas, que Occidente interpretó como preparativos para una posible invasión.A pesar de que los ejercicios militares tocan a su fin y las unidades rusas ya están regresando a sus bases, desde Occidente siguen llegando declaraciones de que Rusia prepara provocaciones en Ucrania.Moscú niega categóricamente tener los planes de invadir Ucrania que le atribuye Occidente, y declara que no amenaza a nadie, señalando que tales acusaciones se usan como pretexto para emplazar más material militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas.Lavrov a su vez declaró que Occidente desata la "histeria" para encubrir el sabotaje por parte de Ucrania de los Acuerdos de Minsk, que sientan las bases para una solución política del conflicto armado interno en Donbás.Garantías de seguridadAdemás, el ministro ruso de Exteriores solicitó a Turquía contribuir al desarrollo de una respuesta constructiva a las propuestas rusas sobre las garantías de seguridad en Europa.Según la nota, Lavrov sostuvo una conversación telefónica con su par turco, Mevlut Cavusoglu, en la que le "informó sobre el trabajo en curso para fomentar la iniciativa de la Federación de Rusia de asegurar garantías de seguridad legales a largo plazo en Europa".Asimismo, los dos cancilleres trataron temas clave de la agenda internacional.El 17 de diciembre, el Ministerio de Exteriores ruso publicó sus propuestas para Estados Unidos y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa.La iniciativa rusa insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el este y excluya el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo Ucrania.El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia.El 1 de febrero, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que Washington y el bloque bélico habían ignorado las preocupaciones fundamentales de seguridad de Moscú.La OTAN, según él, engañó a Rusia diciendo que no se expandiría hacia el este, mientras sus documentos no dicen nada de la política de puertas abiertas, por lo que podría negarse a admitir a Ucrania.

ucrania

turquía

2022

serguéi lavrov, ucrania, mevlut cavusoglu, rusia, europa, turquía