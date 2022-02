https://mundo.sputniknews.com/20220216/la-ue-afirma-estar-preparada-para-posibles-interrupciones-en-el-suministro-de-gas-ruso-1121739895.html

La UE afirma estar preparada para posibles interrupciones en el suministro de gas ruso

La UE afirma estar preparada para posibles interrupciones en el suministro de gas ruso

BRUSELAS (Sputnik) — La UE se ha preparado para posibles interrupciones del suministro de gas de Rusia, aseguró la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der... 16.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-16T11:41+0000

2022-02-16T11:41+0000

2022-02-16T11:41+0000

economía

📈 mercados y finanzas

gas

europa

ue

comisión europea

ursula von der leyen

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1121740026_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_0b6e4efdef1123746085d7704335c3e5.jpg

Von der Leyen afirmó que se trata de un paso necesario en caso de que "Rusia decida usar la energía como un arma"."Hemos observado que, en tiempos de alta demanda de gas, Gazprom limitó el suministro a Europa (...). Este es un comportamiento extraño para una empresa que, en condiciones de mayor demanda, no busca aumentar sus ganancias. Ese comportamiento ya ha dañado la credibilidad de Rusia como un proveedor confiable de recursos energéticos", destacó Von der Leyen.La jefa de la Comisión Europea indicó que ese organismo "lleva semanas negociando con Estados que están dispuestos a aumentar el suministro de gas (...) a la UE", en enero "ya se observaron envíos récord de gas licuado a Europa, ese fue el resultado de semejantes contactos"."Estaremos a salvo", prometió a los eurodiputados.El pasado 4 de febrero Von der Leyen reprochó a la empresa rusa Gazprom que no aumentara el volumen de entregas y la acusó de "hacer lo mínimo". La compañía rusa reiteró que suministra gas de acuerdo a lo estipulado en los contratos con sus clientes.Actualmente la UE importa el 90% del gas que necesita, y Rusia sigue siendo su principal proveedor, garantizando un 40% de los envíos de ese combustible.Rusia ha sido durante muchas décadas para Europa un proveedor fiable de gas natural, al cumplir estrictamente con sus obligaciones de suministro.El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, escribió en febrero en su blog que Rusia cumple estrictamente sus compromisos de suministro de gas a la UE. Sin embargo, Gazprom, según él, rechazó realizar "suministros adicionales para reponer las instalaciones de almacenamiento europeas, lo que aumentó el nerviosismo existente en el mercado".Como señaló el presidente ruso, Vladímir Putin, Rusia no tiene nada que ver con la subida de los precios, pues fueron los europeos quienes crearon esos problemas. Según el vice primer ministro Alexandr Novak, fue la Comisión Europea la que rechazó los contratos a largo plazo al contado. En su opinión, Rusia está lista para aumentar la producción y el suministro de gas a Europa, pero Gazprom necesita convenios a largo plazo, porque se necesitarán grandes inversiones.

https://mundo.sputniknews.com/20220209/rusia-afirma-que-el-nord-stream-2-se-convirtio-en-un-instrumento-de-presion-a-moscu-1121389262.html

https://mundo.sputniknews.com/20220215/como-han-cambiado-los-precios-del-gas-en-europa-1121679411.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

📈 mercados y finanzas, gas, europa, ue, comisión europea, ursula von der leyen, rusia