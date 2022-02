https://mundo.sputniknews.com/20220216/la-historia-detras-de-las-ruanas-que-colombia-luce-en-los-jjoo-de-pekin-2022-1121781511.html

La historia detrás de las ruanas que Colombia luce en los JJOO de Pekín 2022

La historia detrás de las ruanas que Colombia luce en los JJOO de Pekín 2022

Silvino Patiño es uno de los fundadores de Tejidos Rebancá, la empresa que diseñó la prenda que llevaron los deportistas de la delegación colombiana en la... 16.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-16T21:05+0000

2022-02-16T21:05+0000

2022-02-16T21:05+0000

los juegos olímpicos de invierno 2022

colombia

moda

🎭 arte y cultura

pekín

china

💬 entrevistas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1121781113_0:245:1600:1146_1920x0_80_0_0_76e704660189e072bbc320fe83fda8d3.jpg

El origen de esta historia viene de un niño boyacense, como tantos otros, que recibió una oveja como primera mascota. Y que tuvo que cuidarla, estar pendiente de ella en el campo, incluso esquilarla. Y de la lana que salió del animal, de ver a las abuelas lavándola y luego, con un palito con dos orejas, muy campesino, estirarla hasta convertirla en hilo.Este niño nació en el seño de una familia en la que la abuela era la única que tejía. Y empezó a sentir curiosidad al ver a la mujer al frente de una máquina enorme, manual, que involucra el movimiento de manos y pies por igual. Y cómo los delgados hilos de lana colgados en la parte superior se convertían en una prenda compacta."Mi abuela siempre me decía: 'no se me acerque al telar, no me coja la lana que me la enreda'. Y eso me llamaba mucho la atención". Silvino Patiño aprendió a tejer observando y después haciendo. Y muchos años después, luego de trabajar en el campo y ser guarda de seguridad, tomó la decisión de empezar a confeccionar la prenda más tradicional del altiplano cundiboyacense colombiano: la ruana.Pero hubo un factor más que lo llevó a crear empresa. Patiño se dio cuenta de que a su mamá y a sus dos abuelas, que todavía hilaban la lana, no les pagaban un precio razonable por la materia prima en el mercado de Iza, un municipio ubicado al nororiente de Bogotá (223 km), famosos por sus ruanas y por ser el lugar donde murió Bochica, un héroe de la cultura de los indios muiscas originarios de la Sabana de Bogotá, y a quien se le atribuye la enseñanza del proceso de hilar."Lo que les ofrecían era irrisorio y les hablaban con un tono déspota. Y eso me generó indignación y me di a la tarea de hacer empresa". Patiño empezó a tejer ruanas por encargo y a comprarle la lana a su mamá y a sus abuelas, y cuando se corrió la voz de que estaba comenzando un proyecto, se ofrecieron a venderle la materia prima y cada vez fueron llegando más, pues Patiño pagaba un precio justo y razonable."En una feria en Bogotá conocí a Francisco Gómez, mi socio, diseñador industrial de la Universidad Nacional y quien estaba haciendo una investigación sobre los usos de la lana. Y empezamos a trabajar. Así fue que nació Tejidos Rebancá, una marca que busca popularizar el uso de la ruana, pero una ruana exclusiva, con diseño, una prenda que va más allá de la de cuatro puntas que siempre se ha usado. Que la gente quiera ir a la oficina de ruana, a la universidad, una competencia para el abrigo".Entonces el negocio creció, y el aumento de los pedidos fue tal que Patiño pasó de estar solo a tener 10 trabajadores en un taller en el centro de Iza. De hecho, ahora, teje poco y anda mucho, pues recoge la lana de 35 familias campesinas de la región y gran parte de su día lo pasa en un carro viejo, que aguanta los trajines de las carreteras veredales, de caminos de tierra por los que un último modelo no podría transitar.¿Qué significa Rebancá? Es una planta que se da en los cultivos de la región y un vocablo muisca que quiere decir planta para la sopa. "Se usa para cocinar mute y cuchuco (dos sopas típicas del altiplano cundiboyacense). Todos los que vivimos por acá sabemos lo que es y por eso la idea fue llevar como nombre algo muy nuestro, algo de lo que también estamos orgullosos".De los telares de Iza al estadio olímpico de PekínUn día como cualquier otro a Silvino le entró una llamada. Era Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano. ¿La razón? Había visto las redes de Tejido Rebancá y quería que diseñara la vestimenta de los deportistas que iban a desfilar en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en el estadio de Pekín.La idea era inspirarse en Caño Cristales, el río de los siete colores ubicado en el Parque Natural Sierra de la Macarena en los llanos colombianos, una auténtica joya que quedó el libertad con el fin del conflicto armado, pues durante mucho tiempo estuvo casi que vedado por las extintas guerrillas de las Farc."Fue una ruana tradicional a la que se le agregó capota y mangas. Fue un trabajo diferente, porque se trabajó con azules de varias tonalidades, también rojos, incluso algunos anaranjados. La idea era que se notara la variedad que tiene uno de los ríos más lindos del mundo. Lo que hace llamativa esta ruana es que las tinas usadas tienen bajo impacto ambiental, pues somos una empresa que piensa siempre en el medio ambiente".El viernes 4 de febrero los atletas Laura Gómez, Michael Poettoz y Carlos Quintana llamaron la atención del mundo no solo por llevar la bandera de un país poco habitual en los deportes de invierno, sino por las ruanas que usaron para protegerse del frío en China (cada una con un peso alrededor de los tres kilos) y para dar a conocer una de las prendas más representativas de Colombia.La prenda, que se hizo muy popular y llenó las portadas de varios medios digitales, estará a la venta muy pronto. Y quien quiera tenerla deberá pagar 860.000 pesos (alrededor 218 dólares) sabiendo que no solo se llevará una ruana, sino un pedazo de la tradición de Iza y de la provincia de Sugamuxi y de uno de los lugares más representativos de los llanos orientales.

https://mundo.sputniknews.com/20220203/adoptado-por-franceses-prefirio-a-colombia-la-historia-de-michael-poettoz-1121142002.html

colombia

pekín

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Camilo Amaya https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1118306103_0:0:750:751_100x100_80_0_0_9ff8d3411d4de47315ccc8a455fc61ea.jpg

Camilo Amaya https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1118306103_0:0:750:751_100x100_80_0_0_9ff8d3411d4de47315ccc8a455fc61ea.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camilo Amaya https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1118306103_0:0:750:751_100x100_80_0_0_9ff8d3411d4de47315ccc8a455fc61ea.jpg

colombia, moda, 🎭 arte y cultura, pekín, china, 💬 entrevistas