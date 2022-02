https://mundo.sputniknews.com/20220216/el-dia-en-que-el-papa-de-carlos-loret-de-mola-critico-el-trabajo-de-su-hijo--video--1121724372.html

El día en que el papá de Carlos Loret de Mola criticó el trabajo de su hijo | Video

Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exhibió los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola se han reavivado algunas... 16.02.2022, Sputnik Mundo

américa latina

méxico

política

el universal (diario)

carlos loret

chiapas

Además de los señalamientos por hacer montajes políticos y presentarlos como reportajes, el columnista de El Universal también ha enfrentado las críticas de su propio padre, Rafael Loret de Mola, abogado y también comunicador.En junio de 2011, Carlos Loret informó en su columna Historias de reportero sobre una supuesta hoja escrita por el entonces gobernador de Chiapas, Juan Sabines, en la que pide al presidente Felipe Calderón detener o exiliar al exmandatario chiapaneco, Pablo Salazar Mendiguchía.El hoy conductor de Latinus señaló que el documento se trata de una hoja tamaño carta escrita en computadora, sin firma ni membrete, que habría sido enviada a Los Pinos con el título: "Pablo Salazar Mendiguchía es un peligro para la gobernabilidad de Chiapas".Según Loret de Mola, en la hoja se enlista que Salazar Mendiguchía financió el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, impulsa la candidatura de José Antonio Aguilar al Gobierno de Chiapas, y consigue recursos para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) desde Estados Unidos.El columnista no precisa quién redactó el documento ni a quién se le entregó, únicamente señala que "sería un anónimo desdeñable salvo porque fue llevado a Los Pinos por un alto emisario del gobierno chiapaneco".Cuestionado sobre la columna en entrevista con Carmen Aristegui, Rafael Loret de Mola afirmó que él no cree mucho "en eso de los documentos secretos", pero sí en los que "corroboran, prueban actos ilícitos".El periodista continuó con su crítica y cuestionó a su hijo sobre quién y por qué habría dado a conocer dicho documento."Periodísticamente yo formé al autor de esta columna, y como formador de este joven que tantos motivos de orgullo me ha dado a lo largo a través de su vida, yo le preguntaría: ¿Cómo supo de este documento secreto? ¿Quién se lo llevó? ¿Por qué se lo llevaron? ¿En dónde está el vínculo entre Carlos y el documento secreto? ¿Para qué sirve ese documento secreto? Y, si tiene copia, ¿por qué no exhibió copia misma del documento secreto? Es muy fácil decir existe un documento secreto, hay que probarlo", criticó el escritor.Por ello, Rafael Loret pidió a su vástago mostrar una copia del documento para que entonces él pudiera revelar un documento en el que la conductora de Televisa Adela Micha da poderes notariales a Salazar Mendiguchía sobre una propiedad en la Ciudad de México, lo que demuestra "el vínculo afectivo, profesional, de lo que tú quieras" entre una "importante comunicadora de Televisa" que alimentó la idea de persecución política contra el exmandatario estatal.

