https://mundo.sputniknews.com/20220216/el-acuerdo-extrajudicial-del-duque-de-york-afecta-al-resto-de-la-familia-real-britanica-1121761458.html

El acuerdo extrajudicial del duque de York afecta al resto de la familia real británica

El acuerdo extrajudicial del duque de York afecta al resto de la familia real británica

LONDRES (Sputnik) — El acuerdo extrajudicial alcanzado por el príncipe Andrés, duque de York, en la demanda por su presunto abuso sexual de una menor de edad... 16.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-16T16:15+0000

2022-02-16T16:15+0000

2022-02-16T16:59+0000

internacional

reino unido

europa

abuso sexual

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115893200_0:150:3077:1880_1920x0_80_0_0_5309ed807bd586bb2088048125b08f1c.jpg

El duque de York cerró un trato con su acusadora, Virginia Giuffre, que le librará de sentarse en el banquillo de acusados en un escandaloso juicio público, previsto inicialmente en Nueva York para la segunda mitad de 2022.El procedimiento civil amenazaba con embarrar el Jubileo de Platino por los 70 años de reinado de su madre, Isabel II, lo cual pudo contribuir al arreglo publicado esta semana.Andrés no se reconoce culpable de la violación y otros actos sexuales que le atribuye Giuffre cuando ella tenía 17 años, pero admite que la ahora madre de tres hijos es una "demostrada víctima de abusos".La indemnización prometida a Giuffre por el príncipe no se desveló, pero puede rondar entre los 10 y 16 millones de libras (12 a 18 millones de euros), según estimaciones de medios británicos. ¿Paga el contribuyente?"El acuerdo suscita cuestiones sobre si el contribuyente británico pagará la indemnización", subraya Thomson.Periódicos conservadores dan por hecho la intervención financiera de Isabel II en rescate de Andrés, al que a menudo identifican como el favorito de sus cuatro hijos.En este sentido, The Daily Telegraph recalca que el dinero procederá del patrimonio privado de la monarca, aglutinado en el Ducado de Lancaster."Siempre se cuestionará hasta qué punto son fondos particulares de la reina o de Andrés y qué monto de la indemnización es dinero que pertenece al país", apunta el experto de BDB Pitmans.Thomson recuerda que los contribuyentes británicos subvencionan a la casa real Windsor y, según dice, "pagamos por el mantenimiento de sus residencias, que han sido legadas a la nación".La reina recibe anualmente la llamada "beca soberana", que cubre sus funciones de Estados y los servicios públicos prestados por sus descendientes próximos y lejanos, además de los gastos de palacios y otras mansiones reales.La subvención fue de 87,5 millones de libras en el último ejercicio fiscal de 2020-201."Es muy difícil distinguir lo que es patrimonio personal de la reina del dinero del país, y esto es un dilema que se planteará mucha gente", advierte el asesor legal.

https://mundo.sputniknews.com/20220109/no-se-merece-esto-exsecretario-de-isabel-ii-se-pronuncia-sobre-el-caso-contra-el-principe-andres-1120116320.html

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

reino unido, europa, abuso sexual