Ebrard sale a la defensa de AMLO ante polémica familiar: "Su integridad sigue intacta"

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, aseguró que ante la reciente polémica que ha envuelto a la familia del presidente de México, Andrés Manuel López... 16.02.2022, Sputnik Mundo

Fue mediante su cuenta de Twitter que el funcionario mexicano compartió su sentir. En el mensaje, Ebrard aseguró que para él es un honor formar parte de un Gobierno comandado por López Obrador. "He estado con el presidente López Obrador desde el año 2000, su constante es la integridad. Con ella venció persecución, desafuero, fraudes, campañas de desprestigio y graves adversidades", indicó. Las palabras de Ebrard llegan en medio de una polémica familiar entorno al presidente de México y uno de sus hijos, José Ramón López Beltrán, quien fue señalado de posible conflicto de intereses al haber habitado una residencia en Houston, Texas, propiedad de un ejecutivo de la empresa Baker Hughes, contratista de Petróleos Mexicanos. Al respecto, el presidente de México indicó este 15 de febrero, casi al borde del llanto, el orgullo que siente por sus tres hijos mayores: José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo, quienes, señaló, desde niños han sido vigilados por la oposición al tabasqueño. "Me da mucho orgullo que resistan y se han portado bien, aunque saben de que una cosa es lo familiar y otra cosa es el servicio público, lo saben perfectamente. Mientras yo he sido dirigente, ellos no han ocupado un cargo, porque es el acuerdo que tenemos, lo sabemos muy bien. Y yo les pido que se sigan portando bien, como lo están haciendo", dijo el presidente de México.

