Científicos españoles identifican qué variantes del COVID-19 pueden afectar según los genes

Científicos españoles identifican qué variantes del COVID-19 pueden afectar según los genes

Un grupo de científicos del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III publicó un trabajo que identifica distintos grupos poblacionales... 16.02.2022, Sputnik Mundo

El foco de los investigadores está puesto en la respuesta inmune que depende de las células T, que son distintas en cada persona. Y si bien, detallan que la gran mayoría de la población del mundo tiene un sistema inmunitario eficaz, advierten que algunos grupos tienen variantes genéticas que reducen su capacidad de hacerle frente a determinadas mutaciones del virus.El estudio de estos científicos fue publicado en PLOS Computational Biology. En él se detalla que poblaciones concretas de África y Asia, y otras minorías importantes de Estados Unidos y Europa, podrían reaccionar de peor forma a variantes del coronavirus.El análisis fue dirigido a individuos no vacunados que, por razones genéticas, tienen dificultades de "ver" un determinado virus, que es cuando se pone en marcha la inmunidad adaptativa.Los investigadores detallan que, por una parte, están los anticuerpos (la inmunidad humoral) y, por otra, los linfocitos T (la inmunidad celular). Este equipo se ha centrado en los linfocitos T citotóxicos, que son los que reconocen las células infectadas y las inducen a la muerte."Este proceso cambia mucho de unas personas a otras, así que nosotros hemos identificado las diferentes genéticas que hay entre los individuos", explica Antonio Javier Martín Galiano, autor principal del trabajo, a medios locales.Los investigadores, tras analizar cientos de miles de genomas, intentan averiguar si las mutaciones del coronavirus son capaces de evadir la respuesta inmune celular de personas que tienen una capacidad limitada de reconocer al virus que invade al cuerpo.Los investigadores utilizaron 3.000 variantes genéticas, aunque cada persona solo tiene seis."Pero si te han tocado las seis variantes que reconocen pocos epítetos del virus, serías casi incapaz de identificar al virus convenientemente, algo favorecido en poblaciones endogámicas", agrega Galiano en esa entrevista.Si estás vacunado, tranquiloDe acuerdo con el resultado de esta investigación, al menos el 90% de la humanidad responde de forma positiva ante el virus del coronavirus, incluso si no están vacunados, salvo que tenga otros factores de riesgo como enfermedades o tengan su sistema inmunitario debilitado por la edad.Sin embargo, "hay algunas etnias que parecen haberse adaptado mejor a combatir otro tipo de patógenos y, en cambio, apenas ponen resistencia frente a estos virus que se transmiten muy rápidamente en grandes poblaciones”, indica el experto.Para intentar precisar los lugares de riesgo, los investigadores utilizaron una base de datos geográficos que muestran qué tipo de alelos humanos hay en cada país. Además, introdujeron las secuencias del virus para identificar las mutaciones que más podrían afectar a esas poblaciones.Al hacer un cruce de los datos, pudieron precisar algunas "zonas calientes" que hay en el mundo, es decir, donde viven muchas personas con alelos genéticos que les dificulte responder a la infección del coronavirus. Esas poblaciones se concentran en los países de África subsahariana, de Asia, así como algunas comunidades de afroamericanos en EEUU."No estamos hablando de las variantes que más se han propagado, como alfa, delta u ómicron. Esas son versiones del virus muy contagiosas. Sin embargo, hay otras que han encontrado o podrían encontrar su nicho ecológico en ciertos grupos cuyos individuos no serían capaces de reconocer el virus, lo que podría generar epidemias localmente muy importantes. En realidad, en ese caso estaríamos ante una variante del virus endémica, más que pandémica”, explica el autor.El aporte de la investigaciónLa importancia de este trabajo es que a raíz de esto se podría "universalizar y automatizar la vigilancia", como explican los investigadores.Los investigadores también resaltan que este peligro solo afectaría a poblaciones muy concretas de personas no vacunadas. Quienes hayan sido vacunados pueden estar tranquilos porque, advierten, es casi imposible que pueda surgir una variante que eluda la protección celular y humoral que ofrecen las vacunas.

