Así recibieron a Donovan Carrillo, el mexicano que hizo historia en los JJOO de Pekín 2022

Así recibieron a Donovan Carrillo, el mexicano que hizo historia en los JJOO de Pekín 2022

El patinador mexicano Donovan Carrillo fue recibido en su país con vítores y aplausos luego de su histórica participación en los Juegos Olímpicos de Invierno... 16.02.2022, Sputnik Mundo

Tras un largo vuelo desde China que tuvo escalas en Madrid y París, el deportista tapatío llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde un grupo de personas lo acogió con letreros de apoyo, porras, aplausos y elogios. Desde hace 30 años, ningún mexicano se presentaba a una competencia de patinaje artístico en una justa olímpica. Tampoco nadie había llegado a la final como lo logró Carrillo, quien en su rutina inicial bailó canciones como Black Magic Woman y Shake It, de Carlos Santana. Por esa prueba, los jueces le dieron una calificación de 79,69, con lo cual se coló entre los 20 mejores patinadores del mundo (en el lugar 19, específicamente). Sin embargo, en su rutina final —basada en los temas Perhaps, perhaps, perhaps, Sway y María— no logró colarse al medallero. A su llegada a la capital mexicana, el patinador se mostró con el mejor ánimo y aseguró que su próxima meta está fijada en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán 2026. "Después de esta participación en Pekín, mi entrenador y yo nos sentimos muy orgullosos de lo que se logró, estamos muy contentos con el resultado y felices de compartirlo con México", dijo Carrillo."Es para mí todo un sueño hecho realidad, es solamente la prueba de que cuando uno se esfuerza, se empeña, se dedica de lleno a sus metas, pues las puede alcanzar. Se lograron cosas muy importantes en Pekín y estoy seguro que con esta preparación y los cuatro años que tenemos de camino para Milán, se pueden lograr cosas más grandes", sostuvo el deportista jalisciense.

