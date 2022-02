https://mundo.sputniknews.com/20220216/absuelven-en-espana-al-periodista-juzgado-por-acoso-a-los-hijos-de-una-ministra-y-pablo-iglesias-1121769934.html

Absuelven en España al periodista juzgado por acoso a los hijos de una ministra y Pablo Iglesias

BARCELONA, ESPAÑA (Sputnik) — El juez absolvió al periodista que fue juzgado por acoso a los hijos de la ministra de Igualdad de España, Irene Montero, y el... 16.02.2022, Sputnik Mundo

El juzgado de lo penal de Madrid comunicó la absolución del profesional del medio digital Ok Diario al considerar que "la actuación del acusado no constituyó un delito" pese a que generó "una inquietud muy relevante tanto a la cuidadora como a los padres de los menores".El periodista fue denunciado por la ministra de Igualdad y el ex vice presidente del Gobierno por un presunto delito de acoso a la cuidadora de sus hijos mellizos entre noviembre y diciembre de 2019.La Fiscalía solicitaba un año de prisión para el periodista, mientras que la pareja de políticos, personada como acusación particular, elevaba a dos años la petición de cárcel.Se juzgó al redactor por presuntamente haber acechado en 2019 a la cuidadora de los niños, dos menores de edad, tanto por teléfono como personalmente en la localidad de Galapagar, donde residen Montero e Iglesias.De acuerdo con la Fiscalía, para acceder a la cuidadora el acusado llegó a llamar de manera insistente al telefonillo del domicilio familiar e interrogó a vecinos de la urbanización, donde entró con cámaras.Tras conocer la resolución judicial, Iglesias anunció en sus redes sociales que la familia presentará un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid."Contra el criterio de la fiscalía que pedía un año de cárcel, el juez determina que nuestros hijos no fueron acosados por el 'periodista' de OK Diario. Recurriremos pero duele en el alma la impunidad y la sensación de que, si no fuéramos nosotros, todo sería diferente", afirmó el que fuera vicepresidente español entre 2020 y 2021.

