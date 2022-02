https://mundo.sputniknews.com/20220215/un-dia-sin-inmigrantes-el-grito-latino-en-tiktok-para-presionar-a-biden-1121712746.html

'Un día sin inmigrantes': el grito latino en TikTok para presionar a Biden

'Un día sin inmigrantes': el grito latino en TikTok para presionar a Biden

Migrantes latinoamericanos en EEUU y organizaciones se manifestaron pacíficamente frente a la Casa Blanca y en varias ciudades del país norteamericano para exigir una reforma migratoria al Gobierno de Joe Biden.La convocatoria surgió del influencer Carlos Eduardo Espino, un joven de 23 años y origen mexicano y uruguayo, que reúne más de 2,5 millones de seguidores en TikTok. A través de esa plataforma, llamó a los migrantes a parar este lunes 14 de febrero para que su país de residencia, EEUU, sienta el impacto e impulse una reforma migratoria.Además de no trabajar, no concurrir a centros de estudio y no consumir durante la jornada, la convocatoria incluía una concentración frente a la Casa Blanca con banderas de sus países de origen para exigir al Gobierno el cumplimiento de las promesas de campaña que pretende dar solución a millones de indocumentados.El movimiento fue replicado también en las ciudades de Los Ángeles, San Francisco, Sacramento, Houston, Dallas, Phoenix, Denver, Las Vegas, Chicago, Atlanta, Filadelfia, Miami, Orlando, Boston y Nueva York.La fecha coincide con la celebración de San Valentín, día en que el país entero aumenta el consumo de productos y servicios."Es uno de los días donde más se gasta en todo el año, la gente sale a comer, a comprar, etc. Así que hagamos un día sin inmigrantes donde no trabajamos, no vamos a la escuela, no hacemos nada para que el país sienta el impacto y vean la necesidad de una reforma migratoria", había alentado Espino en sus redes.El influencer reconoció el éxito de la convocatoria pero llamó a unir fuerzas para continuar presionando al Gobierno de Joe Biden."Este 14 de febrero no fue el fin sino el comienzo de un gran movimiento", dijo en un video en TikTok, en referencia a la convocatoria que duró unas tres horas antes de que los manifestantes fueran obligados a retirarse por las fuerzas de seguridad.El activista, que vive en Texas y fue testigo años atrás de la deportación de su madre mexicana, pretende instaurar el debate nuevamente en el Congreso estadounidense de cara a las próximas elecciones del Senado previstas para noviembre de 2022.Espino declaró a la prensa que aunque la convocatoria no haya logrado un impacto mayor sobre la economía, la necesidad de una reforma migratoria se está haciendo escuchar en todo el mundo."Logramos unir a gran parte de la comunidad (...) y nuevamente la gente y la clase política está hablando de una reforma migratoria", concluyó Espino en sus redes.

