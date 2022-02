https://mundo.sputniknews.com/20220215/rusia-hara-publica-su-respuesta-a-las-contrapropuestas-de-seguridad-de-eeuu-y-la-otan-1121679244.html

Rusia hará pública su respuesta a las contrapropuestas de seguridad de EEUU y la OTAN

Rusia hará pública su respuesta a las contrapropuestas de seguridad de EEUU y la OTAN

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia hará pública su respuesta a las contrapropuestas de Estados Unidos y la OTAN sobre las garantías de seguridad, declaró el ministro de... 15.02.2022, Sputnik Mundo

La víspera el presidente de Rusia, Vladímir Putin, aprobó el concepto del proyecto de respuesta de Moscú a las contrapropuestas de Occidente.Acuerdo con EEUUAdemás, Lavrov no descartó que se alcance un acuerdo aceptable con Estados Unidos sobre las garantías de seguridad.Desde principios de este año, Moscú negocia con Washington un acuerdo creíble y vinculante de garantías recíprocas de seguridad.A finales de 2021, la Cancillería de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa, en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el este y excluya el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo Ucrania.Rusia también demanda la renuncia a la ampliación de la OTAN al Este y al despliegue de armas ofensivas cerca de sus fronteras, e insiste en la retirada de tropas y material bélico de Bulgaria y Rumanía.El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia.Putin, señaló el 1 de febrero que la otra parte había ignorado las preocupaciones fundamentales de Moscú. La OTAN, según él, engañó a Rusia diciendo que no se expandiría hacia el este y sus documentos no dicen nada de la política de puertas abiertas, por lo que podría negarse a admitir a Ucrania.Washington rompió en agosto de 2019 el Tratado INF de misiles de medio y corto alcance con Moscú y actualmente tiene desplegados sus proyectiles en la localidad polaca de Redzikowo, a unos 180 kilómetros del enclave ruso de Kaliningrado, y en el poblado rumano de Deveselu, a unos 600 kilómetros de la península de Crimea.Moscú, al contrario, mantiene la moratoria al emplazamiento de este tipo de misiles en Europa.Lavrov subrayó también que su país estaba dispuesto a mantener consultas con EEUU sobre los misiles de medio y corto alcance en Europa y las medidas para disminuir los riesgos de posibles choques armados.

rusia, serguéi lavrov, eeuu, otan, seguridad