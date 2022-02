https://mundo.sputniknews.com/20220215/rusia-espera-que-se-evite-en-donbas-lo-ocurrido-con-la-mision-de-la-osce-en-kosovo-1121692686.html

Rusia espera que se evite en Donbás lo ocurrido con la misión de la OSCE en Kosovo

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia espera que no se repita en Donbás lo sucedido en Kosovo, cuando las declaraciones del jefe de la misión de la OSCE en la región... 15.02.2022, Sputnik Mundo

internacional

europa

kosovo

osce

ucrania

donbás (batallón)

"Realmente no me gustaría que se repitiese la desgraciada experiencia de la OSCE en 1999, cuando el jefe de la misión de la OSCE en la región serbia de Kosovo, el señor [William] Walker, ciudadano estadounidense, exageró el tema del falso asesinato de pacíficos ciudadanos en el pueblo de Racak", dijo Lavrov al término de su reunión con su par polaco, Zbigniew Rau.El canciller ruso explicó que tras la masacre, se demostró que los "pacíficos ciudadanos en realidad eran militantes armados que murieron en combate".El ministro de Exteriores también espera que "todas las razones que llevaron a los participantes individuales de la OCSE a retirar a sus observadores de esta misión (en Ucrania), estén unicamente relacionadas con factores como el coronavirus" o un descanso del trabajo."Porque sabiendo que los países en cuestión están realmente al frente de una campaña terrorista informativa, involuntariamente me viene a la mente que pueden tener algunos pensamientos ocultos", agregó."No nos ha faltado la buena voluntad en las relaciones con Ucrania"El canciller ruso destacó que a Rusia no le ha faltado la buena voluntad en sus relaciones con Ucrania durante el último período.El canciller también informó a los periodistas sobre su reunión con Zbigniew Rau."Hemos constatado que no existe alternativa para el cumplimento cabal y consecuente del conjunto de medidas trazado con el fin de implementar los Acuerdos de Minsk, y esperamos que la presidencia actual [en la OSCE], a través de su representante especial en Ucrania y en el grupo de Contacto, contribuya a que los pasos en este sentido se den los más pronto posible y con el máximo sentido de responsabilidad", señaló.Lavrov subrayó que lo más importante consiste en garantizar el diálogo directo entre Kiev, por una parte, y Donetsk y Lugansk, por la otra."Es necesario que la Misión Especial de Observación de la OSCE garantice el carácter no preconcebido del monitoreo de la situación y esperamos que sus dirigentes empiecen a cooperar constructivamente con las autoridades de Donetsk y Lugansk, como lo exige el mandato de la propia misión", agregó.La Misión Especial de Observación de la OSCE en Ucrania está formada por civiles desarmados cuya principal tarea es observar la situación en el país e informar imparcial y objetivamente acerca de ella, así como facilitar el diálogo entre todos los bandos involucrados en la crisis ucraniana.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año en Kiev.Los acuerdos que fueron suscritos en Minsk en septiembre de 2014 y en febrero de 2015 sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.Las hostilidades han dejado unos 13.000 muertos, según las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas.

europa, kosovo, osce, ucrania, donbás (batallón)