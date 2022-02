https://mundo.sputniknews.com/20220215/negocios-y-conjuros-viviendo-un-san-valentin-a-la-salvadorena-1121667048.html

Negocios y conjuros: viviendo un San Valentín a la salvadoreña

Negocios y conjuros: viviendo un San Valentín a la salvadoreña

SAN SALVADOR (Sputnik) — En una tierra marcada por la violencia, el amor se busca también en los recovecos de tugurios donde se venden pócimas que prometen... 15.02.2022

Se trata de El Salvador, donde San Valentín suele ser esperado con ansias, pero no precisamente por los enamorados, si no por quienes exprimen el Día del Amor y la Amistad con ventas de todo tipo, desde exóticas rosas hasta pociones infalibles para conquistar corazones.Son los comerciantes y buscavidas que aprovechan la demanda de artículos románticos y eróticos, como peluches, cosméticos, ropa interior o elixires afrodisiacos, que el interesado puede hallar si sabe buscarlos en las vendutas laberínticas del Centro Histórico y otros mercados populares.Desde hace días comenzó la venta de todo tipo de fruslerías vistosas, cursis pero propicias, chocolates en todas sus variantes, y flores para escoger: rosas, gladiolos, azucenas, lirios, claveles, aves del paraíso, astromelias, y muchas más.En barrios más sofisticados, como San Benito, pasado el mediodía aún seguía el trasiego de flores en la siempre concurrida rotonda Las Américas, donde las tenderas armaban bouquets de última hora, protagonizados por las rosas rojas.Además, este día volvió a centros laborales y escolares el misterioso Amigo Secreto, un pretexto para regalarse cualquier cosa entre compañeros, a veces una simple postal, globos de colores o un pastel.Esto, que los alumnos gozan, es un auténtico tormento para los padres, que tienen que multiplicar sus recursos para regalarle al menos una postal a cada compañero de su hijo. "No me gustaría que el mío se quede sin un detalle", explicó a la Agencia Sputnik la madre de un párvulo.Trampas y embrujosLos comerciantes no solo hacen el pan con las parejas, ya sean novios o esposos: quienes sufren mal de amores también encuentran alternativas esotéricas y místicas para robarse un corazón, amarrar a la pareja casquivana o desatar la libido ajena a golpe de feromonas mágicas.Así, proliferan los baños de Quiéreme siempre, Ven a mí y Miel de Amor, o los polvos de Jala jala para que lechos y tálamos sean tan telúricos como estas tierras, que de tanto remecerse con sus movidas sísmicas, han bautizado a El Salvador como El Valle de las Hamacas.Ya sea por fe o por desespero, muchos se aferran a estos remedios milagrosos, que no dejan de ser puro placebo barato, con toque místico garantizado por un personaje del folclore local: el Hermano San Simón, un personaje con raíces en Guatemala, e influencia en toda la región.Entre velas aromáticas, amuletos, inciensos y supercherías varias, en estas peculiares boutiques abundan las imágenes de el Abuelo, como llaman a este San Simón apócrifo, que nunca falla si le tienen confianza y es perfumado con guaro (aguardiente) y tabaco.En dichos tugurios, por cierto, también se hacen limpiezas espirituales para quienes se creen —o quieren creer— que aquellos buscavidas de verdad tienen la fórmula para espantar la pobreza, curar lo incurable o conjurar el amor eterno.A tono con los tiemposEn esta nación tan tradicionalista y conservadora, el preámbulo de San Valentín tuvo este 2022 una inesperada iniciativa en las inmediaciones del monumento al Divino Salvador del Mundo, con todo y su impronta religiosa: una repartición de condones…En efecto, activistas de la ONG AIDS Healthcare Foundation realizaron una jornada de prevención que consistió en repartir entre transeúntes y conductores 3.744 preservativos, para promover el uso responsable de los métodos anticonceptivos, con todos sus beneficios.A pocos pasos de un monumento —fálico, como buen obelisco—, los altoparlantes repetían un jingle sugerente: "Póntelo, hagamos el amor como debe ser, piensa en el futuro". Para algunos fue una gracia, para otros un escándalo, pero la invitación al amor responsable se hizo. Y bien.Además, en el lugar se realizaron también pruebas rápidas y gratuitas de VIH y de sífilis, y al menos una docena de hombres venció el pudor característico de esta cultura, y se hicieron el examen. En definitiva, es mejor prevenir, que rezarle al Hermano Simón para resucitar a un caído.

Tomás Lobo

Tomás Lobo

