México: "crímenes de periodistas son parte de la descomposición orgánica del país"

México: "crímenes de periodistas son parte de la descomposición orgánica del país"

El investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), Aníbal García Fernández, reflexionó en diálogo con 'Telescopio' sobre los asesinatos de periodistas

2022-02-15T22:05+0000

En México la violencia no da tregua y en particular contra los periodistas. Las cifras son claras: en un mes y medio de 2022 ya fueron asesinados cinco trabajadores de la prensa.El más reciente de los asesinatos ocurrió el 10 de febrero. Heber López Vázquez, reportero del sitio Noticias Web del estado mexicano de Oaxaca, fue asesinado delante de su hijo."[Este fenómeno] es difícil de explicar en el contexto actual porque el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador [AMLO], siendo de corte nacional y popular, no tendría que padecer estos episodios", dijo a Telescopio Aníbal García FernándezEl analista recordó que en el sexenio del Gobierno de Calderón (2006-2012) se asesinaron 48 periodistas. Y en el posterior de Peña Nieto (2012-2018) fueron 47. En la mitad de la gestión de AMLO ya son 30 periodistas asesinados.De acuerdo con el entrevistado, este es "un espiral de violencia pero que se suma en una violencia estructural del país y al hecho de que algunos mecanismos federales de protección a periodistas no han sido tan efectivos en términos locales de cada Estado".En paralelo, México también ha sido noticia en estos días por el diferendo que protagonizó su presidente con las autoridades españolas. Durante una de sus conferencias mañaneras, AMLO propuso la posibilidad de hacer una "pausa" en las relaciones con España y apuntó hacia sus empresas que tienen inversiones en su país.Tras el rechazo a sus expresiones por parte de las autoridades españolas, AMLO señaló que nunca buscó romper relaciones con el país europeos, sino que sus palabras fueron en realidad una "protesta respetuosa" contra los abusos sufridos por su nación.García Fernández expresó que estas acciones del jefe de Estado están enmarcadas en "la reciente revisión histórica que se hizo en el país del proceso de independencia y colonia, pero enfocado en las empresas españolas".El experto recordó que España "es el segundo inversor en México por detrás de EEUU y distanciado del tercero, Canadá, invirtiendo en sectores de carácter estratégico como el financiero, con bancos como BBVA o Santander, en comunicaciones con Movistar o en el sector de energía y de infraestructura, con empresas como Iberdrola, Repsol o Abengoa"."AMLO se refería a que hubo empresas [españolas] que se beneficiaron de corrupción y de pactos en los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Por eso planteó pausar para reevaluar cómo se ha desarrollado la relación bilateral porque hay un conflicto grave de intereses en anteriores gobiernos"."La cuestión está en pausar para reevaluar. Y eso implica revisar estas prácticas político económicas de gobiernos anteriores y que refuerza esta noción de centro y periferia que vive América Latina con los países centrales", concluyó García Fernández.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

