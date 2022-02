https://mundo.sputniknews.com/20220215/la-duma-rusa-pide-a-putin-reconocer-las-republicas-de-donetsk-y-lugansk-1121677771.html

La Duma rusa pide a Putin reconocer las repúblicas de Donetsk y Lugansk

MOSCÚ (Sputnik) — La Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento ruso) votó a favor de pedirle al presidente de Rusia, Vladímir Putin, el reconocimiento de las... 15.02.2022, Sputnik Mundo

El pasado 19 de enero, los diputados del Partido Comunista de la Federación de Rusia presentaron el anteproyecto de un llamado a Putin para que Moscú reconozca a las repúblicas rebeldes del este de Ucrania.Según los autores de la iniciativa, el reconocimiento de la RPD y la RPL contribuirá a "garantizar la seguridad y la protección de sus pueblos frente a las amenazas externas y la política de genocidio" por parte de Kiev, y "dará inicio al proceso de reconocimiento internacional de ambos Estados".El presidente de la Duma de Estado, Viacheslav Volodin, destacó que Washington exacerba las tensiones, suministra junto con países europeos armamento a Ucrania, mientras que Kiev continúa incumpliendo los Acuerdos de Minsk. Todo esto, enfatizó, plantea amenazas y riesgos para los rusos que viven en la RPD y RPL.Ucrania condena el plan de RusiaPor su parte, la Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania condenó el plan de la Federación de Rusia de reconocer la independencia las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk (RPD y RPL) y pidió a Occidente aplicar sanciones contra Rusia para prevenir la escalada de la situación; la declaración emitida este martes fue apoyada por 331 parlamentarios, de un mínimo necesario de 226.La Duma de Estado (Cámara baja del Legislativo ruso) votó hoy a favor de aprobar el proyecto de reconocimiento de la RPD y RPL; el presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, declaró que el llamamiento sobre su reconocimiento se enviará sin dilaciones al presidente de Rusia.Los diputados ucranianos calificaron ese plan como "un nuevo intento de destruir el orden mundial basado en la Carta de la ONU"."La Rada Suprema condena decididamente cualesquiera intentos de la Federación de Rusia de reconocer [legalizar] la independencia de las entidades autoproclamadas, que representan en sí la administración ocupacionista que la Federación de Rusia creó en los territorios provisionalmente ocupados de las provincias de Donetsk y Lugansk de Ucrania, y en relación con eso apela a Naciones Unidas, a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, a la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados, instándoles a confirmar la integridad territorial de Ucrania", dice la declaración de la Rada.Los diputados ucranianos también instaron a no reconocer las decisiones rusas relativas a la independencia de la RPD y la RPL y a imponer inmediatamente sanciones contra la Federación de Rusia para prevenir la escalada de la situación en torno a Ucrania.Los diputados comunistas (del KPRF) de la Duma de Estado pidieron anteriormente al presidente de Rusia, Vladímir Putin, estudiar la posibilidad del reconocimiento de las autoproclamadas RPD y RPL y sostener negociaciones con sus dirigentes con el fin de crear la base jurídica de regulación de las relaciones interestatales y de todos los aspectos de la cooperación y la ayuda mutua.Rusia subrayó en repetidas ocasiones que no participa en el conflicto interno ucraniano y no es parte de los Acuerdos de Minsk.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Las hostilidades han dejado hasta la fecha unos 13.000 muertos, según estimaciones de la ONU.Rusia instó reiteradamente a Ucrania y Occidente a no intentar resolver el conflicto de Donbás por medios militares y denunció que el suministro de armas a Ucrania incita a Kiev a recurrir a la fuerza.

