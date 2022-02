https://mundo.sputniknews.com/20220215/la-canciller-britanica-acusa-a-rusia-de-preparar-operacion-de-bandera-falsa-en-ucrania-1121689834.html

La canciller británica acusa a Rusia de preparar "operación de bandera falsa" en Ucrania

LONDRES (Sputnik) — La ministra de Exteriores británica, Liz Truss, declaró que Rusia supuestamente está preparando una "operación de bandera falsa" en... 15.02.2022, Sputnik Mundo

internacional

rusia

ucrania

europa

reino unido

elizabeth truss

"Lo que suponemos que sucederá en los próximos días es un intento de una 'operación de falsa bandera' para crear un pretexto y afirmar que los ucranianos los están atacando, para que los rusos tengan una excusa para invadir Ucrania", dijo Truss en una entrevista con la cadena Sky News.Al ser preguntada de si Londres tiene pruebas, la canciller dijo que Rusia supuestamente actuó de manera similar antes.Asimismo, señaló que "no le importan" los supuestos insultos contra ella por parte de su homólogo ruso, Serguéi Lavrov."No me importan los insultos que me lance Serguéi Lavrov, continuaré insistiendo en mi opinión", dijo la alta diplomática al canal ITV, sin especificar a qué insultos se refería.La semana pasada, Truss se reunió en Moscú con Lavrov, quien describió el diálogo como "una conversación entre mudos y sordos".Las tensiones en torno a Ucrania se fueron agravando en los últimos meses por la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana, que Occidente interpreta como preparativos para una posible invasión.Rusia rechaza esas sospechas, defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente y acusa a la Organización del Tratado del Atlántico Norte de buscar pretextos para emplazar más equipamiento militar cerca de las fronteras rusas.Según Lavrov, Occidente desata la "histeria" para encubrir el sabotaje por parte de Ucrania de los Acuerdos de Minsk, que sientan las bases para una solución política del conflicto armado interno en Donbás.

ucrania

reino unido

rusia, ucrania, europa, reino unido, elizabeth truss