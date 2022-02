José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso: ellos son los tres hijos mayores de AMLO

"Me da mucho orgullo que resistan y se han portado bien, aunque saben de que una cosa es lo familiar y otra cosa es el servicio público, lo saben perfectamente. Mientras yo he sido dirigente, ellos no han ocupado un cargo, porque es el acuerdo que tenemos, lo sabemos muy bien. Y yo les pido que se sigan portando bien, como lo están haciendo", dijo el presidente de México.