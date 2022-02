https://mundo.sputniknews.com/20220215/hoy-regalas-rosas-manana-me-asesinas-activistas-de-femen-se-alzan-contra-el-dia-de-san-valentin-1121676411.html

"Hoy regalas rosas, mañana me asesinas": activistas de Femen se alzan contra el día de San Valentín

Con su característico pecho al descubierto, activistas de Femen protestaron en el centro de Madrid para repudiar la celebración del día de los enamorados. 15.02.2022, Sputnik Mundo

Coreando consignas que decían "no es amor, el machismo mata", "hoy regalas rosas, mañana me asesinas" y "no queremos rosas, queremos salir vivas", una docena de activistas marcharon semidesnudas y ataviadas con tocados rojos desde la calle Fuencarral hasta la Gran Vía, en el centro madrileño. Para ellas, el 14 de febrero, es una fecha indicada para recordar la violencia que han sufrido algunas mujeres por parte de sus parejas.Las activistas denuncian que desde 2003 en España han sido asesinadas al menos 1.129 mujeres víctimas de la violencia de género. Según ellas, "San Valentín blanquea el maltrato" porque muchos feminicidas "fueron los mismos que un día les dijeron feliz San Valentín" a sus parejas.La organización Femen se fundó en el año 2008 por la economista Anna Hutson. Su sede principal se encuentra en la capital ucraniana y cuenta con delegaciones en diversos países europeos, como Francia, Reino Unido y España.En sus protestas suelen ir con el torso desnudo y se han pronunciado en contra del turismo sexual, de las instituciones religiosas, el sexismo y el maltrato hacia la mujer.

