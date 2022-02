https://mundo.sputniknews.com/20220215/facebook-pagara-90-millones-de-dolares-por-demanda-de-rastreo-irregular-de-usuarios-1121717343.html

Facebook pagará 90 millones de dólares por demanda de rastreo irregular de usuarios

Facebook pagará 90 millones de dólares por demanda de rastreo irregular de usuarios

La empresa Facebook acordó el pago de 90 millones de dólares como acuerdo de una demanda con 10 años de proceso que acusa a la firma de rastrear la actividad... 15.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-15T21:20+0000

2022-02-15T21:20+0000

2022-02-15T21:20+0000

meta (compañía)

facebook (red social)

eeuu

mark zuckerberg

ciberseguridad

🏛️ compañías

internacional

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1121121068_0:275:3144:2044_1920x0_80_0_0_72a4f4c1058d8b33bce277f7edcebe55.jpg

Una propuesta de acuerdo preliminar fue ingresado este lunes 14 de febrero a la Corte de Distrito de Estados Unidos en San José California y todavía requiere la aprobación de un juez, de acuerdo con la agencia Reuters.Además, la propuesta de acuerdo también contempla que la compañía estadounidense borre toda información que haya recolectado de manera irregular.Los usuarios acusaron a Facebook, hoy meta, de violar disposiciones federales y estatales sobre privacidad e intervención telefónica mediante el uso de programas paralelos o plug-ins para identificar los sitios web que visitaban fuera de Facebook, mediante el uso del botón like de la popular aplicación.Facebook fue señalado de compilar estos datos de navegación en perfiles que luego eran vendidos a publicistas, un caso que fue desestimado en 2017 pero que en abril de 2020 fue retomado por una corte federal de apelaciones.La empresa de comunicación fundada por Mark Zuckerberg trató que el caso fuera atraído por la Suprema Corte de Estados Unidos, pero no sucedió así. Aunque no reconoce haber actuado contra la ley, la propuesta de acuerdo buscó la negociación con la parte acusadora para evitar los riesgos y costos de un juicio, según información de Reuters.El acuerdo contempla a usuarios de Facebook que entre el 22 de abril de 2010 y el 26 de septiembre de 2011 hayan visitado sitios fuera de la red social que tuvieran habilitado el botón de like de la plataforma.

https://mundo.sputniknews.com/20220125/asi-es-la-nueva-supercomputadora-que-meta-utilizara-para-su-metaverso--video-1120698642.html

https://mundo.sputniknews.com/20220106/los-riesgos-para-los-usuarios-de-que-meta-sea-una-empresa-cuasi-monopolica-1120065241.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

meta (compañía), facebook (red social), eeuu, mark zuckerberg, ciberseguridad, 🏛️ compañías