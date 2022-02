https://mundo.sputniknews.com/20220215/esta-en-problemas-eminem-por-hincharse-en-una-rodilla-durante-el-super-bowl-1121708102.html

¿Está Eminem en problemas por hincarse en una rodilla durante el Super Bowl?

15.02.2022

La presentación de Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige, 50 Cent, Snoop Dogg y Kendrick Lamar en el estadio SoFi fue muy aplaudida por rendir tributo a la cultura hip-hop de la costa Oeste de Los Angeles, pero también muy comentada por la participación de Eminem.Lo anterior, después de que el ganador del Oscar se hincara al terminar la presentación de Lose yourself como un homenaje al jugador Colin Kaepernick, quien en 2016 se hincó durante el himno nacional de EEUU en protesta por la brutalidad policiaca lo que le valió su salida de la Liga Nacional de Futbol estadounidense (NFL, por sus siglas en inglés).Esto derivó que se difundiera en redes sociales que la NFL estaba muy molesta con la presentación pues presuntamente había prohibido hacer esta acción, aunado a otras situaciones que se vieron durante la transmisión como cuando Snoop Dogg fue captado prendiendo un cigarro de marihuana antes de subir al escenario.¿La NFL está molesta?Tras la polémica, el rapero Dr. Dre aclaró si en verdad los organizadores habían prohibido a Eminem hincarse durante la presentación.En entrevista para TMZ, el intérprete de Still rechazó dichas versiones y aseguró que sólo les pidieron hacer "cambios menores" a las letras de Alright de Kendrick Lamar, considerada un himno de protesta, sin que hubiera mayor problema con ello."Tuvimos que cambiar algunas cosas, pero se trataron de cambios menores. Em hincándose fue una decisión suya y no hubo problema con ello", aseguró Dr. Dre.El rapero reconoció el profesionalismo de sus compañeros quienes cumplieron con lo acordado con la NFL.Por su parte, el vocero de la NFL, Brian McCarthy, también rechazó las supuestas prohibiciones que se establecieron y aseguró que todo lo que se vio en el medio tiempo de Super Bowl fue lo mismo que se vio durante los ensayos, incluido a Eminem hincado."Vimos todos los elementos de la presentación durante los múltiples ensayos que tuvimos esta semana y sabíamos que Eminem haría eso", afirmó McCarthy en entrevista para Sky Sports.

