https://mundo.sputniknews.com/20220215/esquiadores-rusos-hacen-historia-en-jjoo-de-pekin-1121677036.html

Esquiadores rusos hacen historia en JJOO de Pekín

Esquiadores rusos hacen historia en JJOO de Pekín

Los Juegos Olímpicos de Pekín 2022, inaugurados el pasado 4 de febrero, han sido marcados en su primera mitad, entre otros acontecimientos relevantes, por una... 15.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-15T10:33+0000

2022-02-15T10:33+0000

2022-02-15T10:33+0000

cuestión aparte

juegos olímpicos de invierno

pekín

medalla

kamila valíeva

escándalo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1121676952_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_7c573ef7617f951d457e26b3724216b1.jpg

Esquiadores rusos hacen historia en JJOO de Pekín Esquiadores rusos hacen historia en JJOO de Pekín

Alexandr Bolshunov, primer oro olímpico de Rusia en esquíLa primera medalla de oro rusa en los Juegos de Pekín fue conseguida el pasado 6 de febrero por Alexandr Bolshunov, de 25 años, quien ganó brillantemente la carrera de esquiatlón, de esquí de fondo de 30 km (15 kilómetros estilo clásico y otros tantos estilo libre).Recordemos que en los JJOO de Pyongchyang 2018, Bolshunov, que tenía en su haber dos medallas de oro ganadas en el Mundial SUB´23 de 2017, había conseguido 3 preseas de plata y una de bronce, hecho que vaticinaba sus ansias de lograr las de oro en Pekín 2022.A contados minutos de iniciada la carrera, Bolshunov tuvo una caída que lo relegó, pero su temperamento pronto lo condujo a la punta del pelotón, que lo fue compartiendo con el esquiador finlandés Iivo Nískanen hasta el cambio de palos y patines, al término de los 15 primeros kilómetros.Seguidamente el ruso tomó la punta raudamente y llegó en solitario a la meta con bandera del Comité Olímpico de Rusia flameando en su mano y aventajando a su más cercano perseguidor, el también ruso Denís Spitsov, en un minuto y once segundos.Este espectacular triunfo de Bolshunov remeció al equipo noruego, que se perfilaba como favoríto en todas las disciplinas de esquí en los Juegos de Pekín, que no creía en lo sucedido y lo tomaron como un gran fiasco, para ellos.Medalla de oro en esquí femenino en relevos 4x5 kmPasados seis días, el equipo femenino de esquí del ROC (Russian Olympique Committe, Comité Olímpico de Rusia), bajo cuya bandera compiten los rusos a causa de las sanciones, obligó a todos a cantar elogios a la hazaña del cuarteto de las esquiadoras que ganaron el oro en esquiatlón femenino de relevos 4x5 km.Los aficionados rusos esperaron 16 años para volver a ver al combinado femenino ruso de esquí subir al escalón más alto del podio olímpico, como ocurrió en los Juegos de Turín, Italia, en 2006.La selección femenina rusa, formada por Yulia Stupak, Natalia Nepriáeva, Tatiana Sórina y la joven Veronika Stepánova, estaba firmemente decidida a hacer historia y fue lográndola en cada etapa de la carrera, ubicándose primera o segunda a medida de su desarrollo.La táctica que usó Veronika Stepánova -la última del cuarteto triunfador- resultó acertada, y, con el pincel de una experimentada ajedrecista, fue movilizándose a espaldas de su rival alemana, hasta que escogió el instante ideal y, a un kilómetro y medio del fin del recorrido, "se la comió", llegando a la meta sin compañía alguna.Así se selló la histórica victoria olímpica, después de 16 largos años. De paso, Stepánova también marcó récord, al convertirse en la campeona olímpica más joven de todos los tiempos.La deportista, oriunda de la península de Kamchatka, del Lejano Oriente ruso, se coronó campeona olímpica a la edad de 21 años.Oro en carrera de relevos 4x10 km en esquí masculinoNi siquiera ha calmado la euforia tras el triunfo olímpico de las esquiadoras rusas en la carrera de relevos 4x5 km, al día siguiente, el domingo 13, se produjo una sorpresa tal vez más grande todavía.El equipo del ROC ganó la medalla de oro en esquiatlón masculino por relevos 4x10 km.Los esquiadores rusos de fondo demostraron que no dependen exclusivamente de su líder, Alexandr Bolshunov, y que también pueden lograr triunfos olímpicos por equipo.Alexéi Chervotkin, de 26 años, fue el que corrió la primera etapa e inmediatamente se hizo de la punta del pelotón.Al terminar su etapa, pasó la posta a Alexandr Bolshunov, quien, disfrutando de la caída de nieve y a paso gallardo alargó por la ruta la diferencia hasta 45 segundos.El líder ruso pasó la posta a Denís Spitsov, de 25 años, con hándicap de un minuto. Su tarea era no desperdiciarlo y mantenerse a distancia del grupo perseguidor, con el noruego Hans Christer Holunn, el sueco Jens Burman, el alemán Florian Notz, entre otros.Spitsov terminó su etapa con 45 segundos de ventaja y Serguéi Ustiúgov, de 29 años, el más experimentado del equipo ruso, arrancó en la última etapa, decidido a dar la estocada final y sacarse la espina de no conseguir por el momento ninguna medalla olímpica.Lo espectante en esos instantes era que, el barbudo Serguéi Ustiúgov tuvo el privilegio de dar una vuelta de honor alrededor del estadio, finalizando con bandera en mano y se unió con sus compañeros en un merecido y efusivo abrazo triunfador olímpico.Al cabo de largos 42 años, Rusia es el número uno en esquiatlón masculino por relevos 4x10 km. ¡Enhorabuena!Joven patinadora Kamila Valíeva envuelta en escándalo de dopajeY así hemos llegado al tema más comentado de estos JJOO de Pekín. El escándalo que se desató en torno a la joven patinadora artística sobre hielo, la rusa Kamila Valíeva, de 15 años, sospechosa de consumir una sustancia prohibida.La hegemonía mundial de la escuela rusa de patinaje es reconocida en todo el planeta, pero siempre hay alguien que quiere demostrar que el gato tiene tres patas y no cuatro. La torpeza con que esta vez actuaron las autoridades de la WADA causó un desagrado total, inclusive en parte de la prensa norteamericana.Valíeva dio positivo por trimetazidina en la prueba antidopaje del 25 de diciembre, pero los resultados de aquella muestra se dieron a conocer solo el 8 de febrero, cuando la deportista ya había participado en la prueba por equipos de los JJOO de Pekín, que el equipo ruso ganó.Solo este lunes 14, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha fallado a favor de Kamila Valíeva, permitiéndole seguir compitiendo en las próximas pruebas en la categoría individual de patinaje artístico femenino de los Juegos Olímpicos de Pekín.El presidente de la Federación Rusa de Patinaje Artístico ha saludado la decisión del TAS de no apartar a la patinadora Kamila Valíeva de los Juegos Olímpicos, declarando que "lo único que se puede decir en esta situación es que el sentido común y la justicia prevalecieron".Medallero generalSi echamos un vistazo al medallero general, resulta que Rusia, que en los Juegos anteriores hace cuatro años ganó solo dos medallas de oro, ya las tiene 4 en Pekín para este 14 de febrero, con lo cual ocupa la séptima posición en la clasificación extraoficial que encabeza Noruega, con 9 oros, seguida por Alemania, con 8, y EEUU, con 7.En total, Rusia ha obtenido 18 medallas, y solo cede a Noruega que tiene en su haber 21 preseas.La española Queralt Castellet gana plata en snowboardAtletas de 8 países de América Latina, más los de España y Portugal, llegaron a Pekín en la búsqueda de una hazaña: si los latinoamericanos aspiran conseguir la primera medalla para la región en la historia de las competencias de invierno, España ganó su primera medalla en los JJOO de Pekín.Para España no es la primera medalla olímpica en los deportes de invierno. Hace cuatro años las había dos, ambas de bronces.Sin embargo, Queralt Castellet, de 32 años, merece una mención especial. Es su quinta olimpíada, en la que la deportista española por fin pudo subir al podio, cumpliendo un sueño deseado desde su debut olímpico en Turín 2006 en la disciplina de snowboard, halfpipe."Nada bueno llega fácil", señaló la deportista española que dice que ha cumplido su sueño. ¡Nuestras felicitaciones!

pekín

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Lorenzo de Chosica

Lorenzo de Chosica

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Lorenzo de Chosica

juegos olímpicos de invierno, pekín, medalla, kamila valíeva, escándalo, аудио