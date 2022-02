https://mundo.sputniknews.com/20220215/espana-entre-los-10-paises-del-mundo-mas-ciberatacados-en-la-segunda-mitad-de-2021-1121701894.html

España, entre los 10 países del mundo más ciberatacados en la segunda mitad de 2021

España, entre los 10 países del mundo más ciberatacados en la segunda mitad de 2021

El ransomware o malware de rescate se ha convertido en uno de los tipos de ataques informáticos más utilizados. Se bloquean archivos y se pide un rescate so... 15.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-15T18:05+0000

2022-02-15T18:05+0000

2022-02-15T18:05+0000

españa

ataque cibernético

ciberpiratas

ciberseguridad

rescate

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106916/13/1069161390_3:0:3999:2248_1920x0_80_0_0_4553114ea4d7eaa0a16d4b8188605448.jpg

España figura en la octava posición en la lista de países del mundo que más ciberataques de tipo ransomware sufren, de acuerdo con los datos de la compañía de ciberseguridad S21sec, especializada en tecnología y servicios de ciberseguridad, de los que es el mayor proveedor en el país ibérico.En su último informe semestral, titulado Threat Landscape Report, S21sec brinda un análisis de la evolución de los delitos informáticos acontecidos en el segundo semestre de 2021 y constata que Estados Unidos es el país más afectado. Las conclusiones son fruto del rastreo de 1.694 víctimas en todos los países analizados. EEUU sufrió 757 ataques en ese periodo de tiempo y España, con 32, ocupa el octavo lugar, tras Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia, Brasil y Japón. El objeto del estudio fueron las amenazas vertidas en los sitios web de la red TOR, que da acceso a la deep web y sus dominios, que administran los delincuentes que operan los distintos tipos de malware.El informe detectó 10.641 vulnerabilidades, más de 5.000 de ellas de gravedad alta, circunstancia que aprovecharon los ciberdelincuentes para ejecutar distintos tipos de ataques. El principal móvil que figura tras ellos es el económico. Es un negocio. Los operadores del ataque se llevan un porcentaje del dinero que sus ejecutores afiliados obtienen mientras continúan perfeccionando la tecnología del ransomware.Los sectores más golpeadosEl secuestro de archivos con información sensible es jugoso, dado que muchas empresas prefieren pagar el rescate antes que revelar haber sido objeto de un ataque y chantaje de estas características. Los sectores más castigados en la segunda mitad de 2021 fueron los de la electrónica de consumo, la construcción, el sector de servicios IT y las comunicaciones.En España, por ejemplo, el ataque a una compañía de telecomunicaciones perpetrado por el grupo REvil evidenció la vulnerabilidad del sector, muy castigado desde la irrupción de la pandemia de coronavirus, ya sea mediante noticias falsas sobre la red 5G compartidas en redes sociales como por prácticas de phishing que ofrecen mejores servicios telefónicos como anzuelo. Las instalaciones de las llamadas infraestructuras críticas (medios de transporte, empresas de energía eléctrica y eólica, servicios de emergencia, etc.) fueron también blanco de los ataques, dado que su paralización puede provocar un colapso de los servicios esenciales.El sistema operativo más frecuentemente atacado fue Windows Server (762 ataques), seguido de macOS (552) y la versión de escritorio de Windows (440). Por detrás figuran los sistemas de código abierto como Debian (262) y Linux (167). Por último, el informe Threat Landscape Report constata que Android fue el más afectado en tabletas, televisores, relojes y teléfonos inteligentes, con 393. En este ámbito, iOS fue el segundo sistema más ciberatacado (251), seguido de Apple Watch y watchOS, con 156 vulnerabilidades. En el sistema para televisores de Apple, tvOS, se contabilizaron 146 fallos, mientras que Windows RT 8.1 evidenció 138.

https://mundo.sputniknews.com/20210601/cuentas-de-netflix-tarjetas-de-credito-y-pasaportes-puedes-comprar-de-todo-en-la-dark-web-1112755271.html

https://mundo.sputniknews.com/20210327/este-es-el-nuevo-malware-que-roba-todos-los-datos-de-tu-android-1110510493.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ataque cibernético, ciberpiratas, ciberseguridad, rescate