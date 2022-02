https://mundo.sputniknews.com/20220215/el-rio-mas-contaminado-de-europa-por-farmacos-esta-en-madrid-1121684666.html

El río más contaminado de Europa por fármacos está en Madrid

El río más contaminado de Europa por fármacos está en Madrid

El mayor estudio realizado hasta el momento sobre los residuos de medicamentos en aguas fluviales de distintos países del mundo concluyó que el río Manzanares... 15.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-15T14:39+0000

2022-02-15T14:39+0000

2022-02-15T14:39+0000

españa

sociedad

💗 salud

madrid

suramérica

asia

áfrica subsahariana

ríos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1121684880_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_53aa6e8d6de26208b4962b6c3510c681.jpg

Científicos de un centenar de países tomaron muestras de 258 ríos del mundo para analizar el nivel de contaminación de sus aguas. Luego, las enviaron al laboratorio del químico John Wilkinson, en la Universidad de York (Reino Unido), donde fueron analizadas en una misma máquina para evitar diferencias metodológicas.El resultado de esta investigación, que se publicó el 14 de febrero de 2022 en la revista científica PNAS, arrojó que de las 137 regiones analizadas, los ríos más contaminados del mundo están en el sur de Asia, Suramérica y en el África Subsahariana. Los dos ríos que encabezan la lista son el Ravi (Pakistán) y el Seke (Bolivia).En el estudio se explica que, especialmente en los países pobres, la alta concentración de fármacos se debe a la deficiente depuración de aguas residuales o con fábricas de medicamentos. Además, señalan que los restos de fármacos que más han encontrado en esas aguas son el antiepiléptico carbamazepina y el antidiabético metformina, que no necesariamente son las más utilizadas, sino que pueden ser las que se orinan sin ser transformadas por el metabolismo humano.El caso europeoEn el puesto número 14 de esa lista se ubica el Manzanares. Según esta investigación, es el río más contaminado por fármaco entre las aguas analizadas de Europa, entre las que estuvieron el Támesis (Reino Unido), el Sena (Francia) y el Danubio, que atraviesa varios países.De acuerdo con este estudio, en el río Manzanares, el único estudiado en España, se ha detectado un promedio de 17 microgramos de fármacos por litro, con picos de casi 60 microgramos cuando se va acercando al municipio de Rivas Vaciamadrid.Cinco de los fármacos encontrados en el Manzanares presentan unas concentraciones que, según los investigadores, suponen un riesgo potencial para el medioambiente. Otros dos fármacos contra la hipertensión, como es el propanol y el verapamilo, además del antidepresivo citalopram, representan una amenaza para los organismos acuáticos, mientras que los antibióticos metronidazol y sulfametoxazol podrían favorecer a la aparición de superbacterias que sean resistentes a estos medicamentos.Escasos caudalesAunque el investigador Wilkinson reconoce que la mayoría de las ciudades de Europa y Estados Unidos cuentan con los mejores sistemas de tratamiento de aguas residuales del mundo, aún hay concentraciones peligrosas en regiones secas como Madrid o Las Vegas. El investigador apunta que se debe a los escasos caudales de agua que no permiten diluir los contaminantes.Por su parte, Canal de Isabel II, que es la empresa pública que gestiona el agua en la Comunidad de Madrid, asegura que sus depuradoras cumplen con la normativa, aunque admite que las autorizaciones de vertido "no marcan límites en este tipo de compuestos". A su vez, indican que es la Confederación Hidrográfica del Tajo, el organismo regulador de la cuenca, la que debe marcar los parámetros de calidad que debe cumplir el agua depurada.El investigador Wilkinson recomienda mejorar los tratamientos de aguas residuales con filtros de carbón activado, especialmente en las regiones áridas y evitar que las aguas residuales se viertan en los ríos con escasa o nula depuración previa.Entre los 16 ríos más contaminados del mundo por fármacos también figura el Arroyo Miguelete (Montevideo-Uruguay) y el Matanza-Riachuelo (Buenos Aires-Argentina).

https://mundo.sputniknews.com/20220210/madrid-y-barcelona-ante-la-justicia-europea-por-la-mala-calidad-del-aire-1121497158.html

madrid

suramérica

asia

áfrica subsahariana

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sociedad, 💗 salud, madrid, suramérica, asia, áfrica subsahariana, ríos