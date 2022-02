https://mundo.sputniknews.com/20220215/el-misterio-de-un-craneo-de-peru-con-un-implante-quirurgico-1121669852.html

El misterio de un cráneo de Perú con un implante quirúrgico

El misterio de un cráneo de Perú con un implante quirúrgico

Un cráneo alargado en forma de cono con un posible implante de metal podría representar una de las primeras evidencias de Perú de un antiguo implante... 15.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-15T04:02+0000

2022-02-15T04:02+0000

2022-02-15T04:02+0000

ciencia

antropología

perú

cráneos

oklahoma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107942/36/1079423685_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_d2290c5e646930ce04a895f262ef7db6.jpg

El cráneo, que fue donado al Museo de Osteología de la ciudad de Oklahoma, tiene forma de cono, lo que no es nada inusual, ya que en la antigüedad se sabía que los peruanos apretaban la cabeza de los niños con bandas durante el desarrollo para lograr esa forma distintiva.Sin embargo, el implante de metal en este cráneo es muy inusual y, de ser auténtico, sería potencialmente un hallazgo único del antiguo mundo andino. Además, el cráneo tiene un agujero debajo del metal que posiblemente se creó a través de la trepanación, una práctica común entonces.El Museo de Osteología dijo que sus expertos no pueden verificar la autenticidad del implante de metal en este momento. Un representante del museo le dijo a WordsSideKick.com que no se ha realizado una datación por carbono y que un arqueólogo aún tiene que examinarlo de cerca.Sobre la autenticidad, Live Science habló con varios académicos no afiliados al museo y, en general, sus opiniones fueron mixtas.Verano ha examinado varios cráneos andinos que supuestamente tienen implantes de metal y publicó un artículo sobre el tema en 2010 en el International Journal of Osteoarchaeology. En el artículo, Verano describe cráneos que supuestamente contenían implantes de metal, pero eran falsificaciones o el metal no era un implante quirúrgico sino que se usaba como ofrenda de tumba."Nunca antes había visto algo así. Según las imágenes, parece que la pieza de metal fue moldeada con un martillo delgado", dijo Danielle Kurin, profesora de Antropología de la Universidad de California, Santa Bárbara, a WordsSideKick.com en un correo electrónico.Hay algunos casos de descubrimientos anteriores en los que, después de una trepanación, se colocó un trozo del hueso de la persona o una calabaza en el orificio que se cortó, dijo Kurin. Además, en un artículo del American Journal of Physical Anthropology de 2013, Kurin informó sobre un caso en el que una persona que vivió en Perú hace unos 800 años usaba un casquete ajustado que tenía una gorra de metal cosida. Usaban la gorra como un casco, protegiendo el área excavada por la trepanación.

https://mundo.sputniknews.com/20210626/encuentran-en-china-un-craneo-prehistorico-de-una-especie-humana-desconocida-1113577421.html

perú

oklahoma

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

antropología, perú, cráneos, oklahoma