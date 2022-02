https://mundo.sputniknews.com/20220215/djokovic-afirma-estar-dispuesto-a-sacrificar-torneos-antes-que--vacunarse-1121676844.html

Djokovic afirma estar dispuesto a sacrificar torneos antes que vacunarse

MOSCÚ (Sputnik) — La primera raqueta del tenis masculino, el serbio Novak Djokovic, declaró que está dispuesto a sacrificar la participación en Roland Garros... 15.02.2022, Sputnik Mundo

"Sí, ese es el precio que estoy dispuesto a pagar, nunca he estado en contra de la vacunación, pero siempre he apoyado la libertad de elegir lo que pones en tu cuerpo; los principios y las decisiones sobre mi cuerpo son más importantes que cualquier título o cualquier cosa", dijo Djokovic en una entrevista con la cadena británica BBC, al ser preguntado sobre si sacrificaría torneos como Roland Garros o Wimbledon.Asimismo, lamentó la decisión de las autoridades australianas de cancelar su visado.El 14 de enero el ministro de Inmigración australiano, Alex Hawke, anuló por motivos de "salud y orden público" el visado de Djokovic, quien había llegado a Melbourne para defender el título del número uno del tenis mundial. Cuatro días antes, la Corte del Circuito Federal de Melbourne canceló una decisión similar del ministro contra el tenista, al considerarla infundada.Los organizadores del Open de Australia exigieron que todos los participantes en la edición de 2022 estén vacunados contra el coronavirus o cuenten con una exención médica; Djokovic presentó un certificado de exención por haber pasado la enfermedad en diciembre de 2021.Según los materiales del caso, el tenista serbio asistió a varios eventos públicos después de haber dado positivo por COVID-19 a mediados de diciembre pasado, y no llevaba mascarilla en algunos actos.En el formulario de entrada de Djokovic a Australia, consta que él no viajó a terceros países en los 14 días previos a su llegada, el 5 de enero, pero algunas imágenes publicadas en los medios evidencian que sí estuvo en la ciudad española de Marbella después de la Navidad. El jugador serbio admitió el error, pero dijo que el formulario fue presentado por Tennis Australia en su nombre.

