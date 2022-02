https://mundo.sputniknews.com/20220215/cupido-despliega-sus-armas-las-aplicaciones-no-acaban-con-las-agencias-matrimoniales-en-espana-1121686722.html

Cupido despliega sus armas: las aplicaciones no acaban con las agencias matrimoniales en España

Cupido despliega sus armas: las aplicaciones no acaban con las agencias matrimoniales en España

Ante la avalancha de lo digital y su fugacidad, algunas personas prefieren este tipo de empresas, con mediación profesional, para encontrar el amor.

María, de 52 años, había probado "hace tiempo" con citas a través de redes sociales. No logró su objetivo: encontrar "una relación estable para compartir momentos, experiencias o viajes con un hombre culto, inteligente y cariñoso". Por eso, esta mujer divorciada y "mánager de marketing" ha probado otro sistema. Un par de meses atrás contrató una agencia matrimonial para conocer "alguien afín" a ella en "valores, aficiones y perfil socioeconómico".Ha tenido ya dos presentaciones con "hombres maravillosos". Sin "conexión", pero acorde a lo que busca. "Es mucho más selectivo y fácil", valora, "y, si estás interesado en relaciones estables, es la mejor opción". Gracias a estas compañías, comenta María, evitas el "exceso de comunicaciones no reales o superficiales" de otros cauces y te centras, con ayuda profesional y de forma personalizada, en ese fin. Son "como headhunters del amor", aunque se las desconozca o exista una "idea errónea", define.Y así es: mientras en el móvil pueden asaltar reclamos de diferentes aplicaciones, que van mutando o duplicándose, hace falta un rastreo por internet para saber en qué consiste este tipo de negocio. En España, por los resultados que arroja la pantalla, hay unas cuantas. No todas iguales, pero con elementos parecidos. Están las que se asemejan a los portales de ligoteo virtuales, las que giran hacia nacionalidades concretas, como ciertos países de Sudamérica, Rusia o Ucrania, y las que mantienen su carácter más tradicional, el de un celestinaje a medida, serio.Ese es el espíritu de Harmony, a la que ha recurrido María. Capitaneada por Ana María Álvarez y Carmen del Valle, esta agencia matrimonial se compuso hace unos años en Madrid al ver cómo allegadas a esta pareja de fundadoras se separaban y no terminaban de encajar en el paradigma actual. "Hay un factor romántico", comenta Álvarez, enfatizando también la confidencialidad, la cercanía y el hacer sentir cómodas a las personas que optan por este cauce."Una clienta nos dijo el otro día que, a los 53 años, había tenido un flechazo", destaca Ana María Álvarez a la vez que expone el funcionamiento de Harmony. Ella, procedente del gremio del transporte internacional y con 59 años, lo describe como un lugar donde hay seguridad y transparencia. Junto a ella, Del Valle añade que se le aporta un toque único. "Hemos comprobado que personalizar es la clave, porque cada persona es distinta", apunta. Ella, con 55 años, viene del mundo del derecho y cree que en España aún cuesta reconocer que se usan estas agencias. Sin embargo, en estos momentos seleccionan entre tanta solicitud. "Siempre ha habido gente, pero parece que la pandemia ha empujado a más por la imposibilidad de hacer planes, el miedo a salir o la soledad de los confinamientos", arguye. "También hay rebotados de las apps porque no han tenido buenas experiencias o no era lo que querían: las mujeres suelen mentir en la edad y los hombres en la altura", intercede Álvarez.Ángel, de 56 años, es uno de los que recalaron en Harmony después de ver que en las aplicaciones suele primar lo "ligero". Tras una ruptura, este divorciado desde hace una década se dio cuenta de que "la vida es mucho más bonita si se comparte con alguien". Y quería algo "real". "En la lejanía y con el anonimato se pierde la verdadera esencia de lo que buscamos en una pareja. Se pueden tener cientos de contactos, experiencias y relaciones que tan sólo aportan eso. Aquí no hay nada virtual, no hay disfraces", cavila sobre su elección."Tal y como yo lo veo, este tipo de servicios siempre serán necesarios para quien se aleje de frivolidades y necesite encontrar a alguien con sus mismas o parecidas necesidades. Lo digital parece aportar más inmediatez y puede salir bien, o no. En el caso de una agencia presencial, la persona que te presenta a tu posible cita ya ha tenido un contacto previo con ambos, por lo que si su olfato es el correcto, llevará consigo un mayor porcentaje de compatibilidades, pero no porque se haya hecho un test a distancia con una máquina, sino porque es como si te presentara un amigo común. Y creo que eso supone un plus", expone.Lo mejor, aduce Ángel, es "ser uno mismo y ser consecuente con lo que se busca". Esa, dice, es la esencia para el éxito. "Luego, un pelín de suerte... y ya está", indica. Él la tuvo: "Con un sólo contacto, creo que he encontrado a la persona con la que merece la pena compartir esta etapa de mi vida, ya que ambos nos aportamos algo que necesitábamos. Cada uno ponemos un poquito de nuestra parte para sumar y enriquecernos mutuamente".Flechazos no siempre certerosNo ocurre tan habitualmente. Según relatan Álvarez y Del Valle, de Harmony, hay ejemplos con final feliz y otros que siguen en el intento. En su caso, ofrecen distintos contratos por plazos: seis, 12 o 15 meses. Después de rellenar un extenso formulario sobre distintos aspectos vitales y hacer una entrevista, comienzan la investigación entre posibles match. Suelen proponer una cita a ciegas en los primeros 10 días. Luego hablan con ambas partes para ver cómo se ha dado. Y solo cuando hay un no definitivo, prueban con otro enlace.¿Cuáles son esas pistas? Algunas más o menos obvias, como no extenderse en dramas del pasado, otras más obtenidas por la veteranía, como evitar el sexo en el primer encuentro, y unas que pueden aplicarse a otros aspectos: "Conviene no hacerse mucha ilusión y saber que esto no es una carta a los Reyes Magos, que tienes una lista y puede que no te traigan lo que has pedido", aducen, hablando de la frustración que conlleva. "Sabemos pronto quién se quiere emparejar y quién quiere un maniquí", sueltan al unísono, narrando que lo del flechazo mencionado es "la excepción" y que "las películas de Hollywood han hecho mucho daño".Algunos, no obstante, siguen creyendo. J. F, de 51 años, va incluso más allá de la premisa pasional: no solo pueden funcionar las armas de Cupido sino que, después de dos décadas casado, cree en la convivencia en pareja. Y opciones como Harmony las califica de "alternativa ideal, personalizada y confidencial para quien de verdad busca una relación seria". Con ganas de estabilidad y de disfrutar de momentos cotidianos, pensó en esto como algo "discreto", en confianza. "Para relaciones banales, esporádicas, rápidas, sin compromiso, lo digital puede servir. Pero no para ayudar al ser humano a encontrar el cariño y la comprensión de otra persona. Las personas se cosifican con estas aplicaciones, se estandarizan. Nadie es quien dice ser, no hay autenticidad. Se aburrirán de estas aplicaciones, pasará el boom y mucha gente acabará sola, deprimida y sin haberse sentido nunca querida, vacía, sin sustancia, sin haber dado cariño humano", agrega J. F., que no ha participado en redes y "nunca se exhibiría de esa manera".Su perfil se repite en el resto de clientes: aunque es complicado generalizar, hay un denominador común. Veamos: malas experiencias o apatía a las aplicaciones, poco tiempo libre, determinación por algo duradero… También se suelen concentrar las edades, entre los 45 y los 75. O hasta se agrupan por poder adquisitivo. En cierto modo, es la propia agencia la que divide entre esferas sociales. En Harmony, por ejemplo, el servicio va de 2.000 a 7.000 euros. "No es clasismo, es que el perfil de la compañía es ese. Y la gente va a querer algo similar", se excusan.Garantía de perdurabilidadOtra del ramo es Uno Más Uno. Con sede física en Valladolid y actuación en toda España, en esta agencia matrimonial las tarifas son más ajustadas. Isabel Pahino, su directora, despliega la lista de ofertas, según vaya de lo online a lo presencial o de la duración, y sentencia que lo claro es que su negocio no es un lugar "para estar con 200 personas". El funcionamiento es parecido al de Harmony. "Tenemos muchos clientes jóvenes, porque han estado todo este tiempo sin poder salir y se nota", indica, "y otros que salen de una relación larga y están desubicados".Con ocho años desde que fundó la empresa, Pahino ha visto multitud de perfiles y ya le salta un fusible cuando imagina crónicas de muerte anunciadas. "Hay quien es flexible o quien pone ciertas líneas rojas como la religión o los hijos, pero también está el que pide cosas imposibles, como un hombre de 60 años que quiera estar con una mujer de 30. Aquí queremos ayudar, pero no hacemos magia", opina. En Uno Más Uno estaban a punto de desarrollarse presencialmente hasta que llegó el coronavirus, pero no ven competencia en lo digital: "Son parcelas diferentes", argumenta la directora.A Patricia López le pasa lo mismo. Las aplicaciones juegan en otra liga, sopesa. La suya, al mando de Unicis Madrid, es la de gente que "esté libre sentimentalmente y desee una relación de pareja estable". "Filtramos por parámetros, por la diferencia de intereses que tienen. Pero el perfil es variopinto: desde los 30 a los 80 años, de nivel sociocultural medio y alto; tanto con orientaciones heterosexuales y homosexuales. Lo que valoran es la sinceridad", apunta, sentenciando que la perdurabilidad de estas empresas se ve casi hasta alimentada por las redes.Vientos estereotipados del esteA estas agencias se les suman otras con un toque diferente. Se enfocan al público masculino que busca esposa en países como Bielorrusia, Ucrania o Rusia. En este caso, el ejercicio de fusionar a dos personas tiene un cariz de desigualdad económica y brecha cultural. Se mezclan la preferencia por un tipo de mujer y las ganas por mudarse a un país europeo. Y tiran de los estereotipos más manidos. En estos casos, la elección suele incluir un catálogo, un viaje hasta la ciudad o localidad concreta o una "invitación" a la afortunada.Webs como Agenciatunoviarusa.com o Tuparejarusa.com destacan en el panorama nacional. En ellas, los servicios se inician con videollamadas por unos 500 euros y pueden concluir con una estancia de varios días en el destino elegido con un coste superior. Tatiana, responsable del primer portal citado y de origen bielorruso, dice que no deja de ser "una manera clásica" y que acude "gente que está cansada de internet y sus fraudes".Residente en Madrid y con contactos en varios puntos del este, Tatiana confiesa que el negocio ha mermado con el coronavirus. "No se puede viajar tanto", suspira. Los motivos para que alguien se decante por este método son claros: la belleza de las mujeres y las ganas de encontrar pareja con una situación económica aceptable. Tal y como indican en el portal, respondiendo a tópicos perpetuados, “las mujeres eslavas (rusas, ucranianas, bielorrusas) tienen fama de ser unas de las más bellas del mundo, educadas y cultas".Generalmente, cuenta Ricardo, contactan hombres que quieren una mujer "más chapada a la antigua". "Aquí, con el feminismo, han cambiado las relaciones", justifica con tono peyorativo. Él es el fundador, desde hace una década, de la agencia matrimonial Tuparejarusa.com. La inició por sus propias preferencias. "Me gustaban las eslavas y monté el negocio como autónomo", alega. Vio que en su situación había más gente y se lanzó. "Cada caso es un mundo. No se puede establecer un perfil concreto, pero sí suele coincidir con quien quiere alguien más tradicional y que tiene un nivel medio para poder pagar el viaje y los servicios", describe.El último año, como en el caso de Tatiana, apenas ha podido arrancar. Obtuvo una ayuda y, a expensas de las noticias que llegan de ese rincón del mundo, tira adelante. En la página se pueden ver tarifas, centenares de fotos y su propia historia: Ricardo está "felizmente casado" con una ucraniana. Así se explica: "¿Por qué yo seleccioné a una mujer de Ucrania y no de Rusia? El motivo principal es porque soy de clase media española, un simple autónomo, y las ciudadanas de Rusia tienen un poder adquisitivo mayor y demandan un nivel de vida superior al que demandan las ucranianas. Por este motivo yo he buscado para mí una mujer humilde y sencilla y este tipo de mujer es más fácil encontrarla en Ucrania que en Rusia".Su mujer y él, asegura, son "conocedores de lo que atrae a las chicas rusas de los hombres españoles y también lo que las genera rechazo y este conocimiento de cómo son las chicas del este de Europa se lo trasladamos a nuestros clientes para que encuentren pareja en el menor tiempo posible". Ricardo advierte de las estafas que pueblan este "y todos los negocios" y ve continuidad, a pesar de la mala racha. "Muchos llegan después de varios fracasos y, aunque no les faltan las mujeres, prefieren otra nacionalidad. A la mujer ucraniana le gusta un tipo de hombre que sea el que lleve la voz cantante, tome las principales decisiones y no les suelen gustar los que no tengan personalidad, no tengan un trabajo estable y sean vagos", concluye Ricardo.

