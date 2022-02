https://mundo.sputniknews.com/20220215/convergencia-de-regulacion-de-criptomonedas-en-los-brics-es-remota-1121720792.html

Convergencia de regulación de criptomonedas en los BRICS es "remota"

Convergencia de regulación de criptomonedas en los BRICS es "remota"

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Los países del BRICS seguirán desarrollando sus legislaciones sobre la tecnología 'blockchain' y las 'criptomonedas' de forma... 15.02.2022, Sputnik Mundo

De la prohibición a la promoción: las criptomonedas, entre el amor y el odio Mientras El Salvador le dio curso legal a la más antigua de estas monedas digitales — el bitcoin—, Bolivia las prohibió en todas sus modalidades y otras naciones evalúan seguir sus pasos por su volatilidad y falta de transparencia. Sputnik dialogó sobre el tema con el economista boliviano Gabriel Espinoza.

"La convergencia es una posibilidad retoma, no hay ni dos países haciendo la misma cosa, cada uno hace una cosa diferente", explicó el especialista en declaraciones a la Agencia Sputnik, resaltando que en muchos casos ni siquiera hay consenso interno sobre qué es lo que se debe hacer.Recientemente, la India anunció que lanzará una "rupia digital" con respaldo estatal e impondrá un gravamen del 30% sobre el lucro de las monedas virtuales.Rusia, por su parte, opta por regular el mercado en lugar de prohibirlo, como proponía el Banco Central de ese país; donde sí se prohibió es en China, aunque el país asiático "cada dos años cambia de opinión", resalta Neves, que trabaja para el Núcleo de Prospección e Inteligencia Internacional de la FGV.Ante este panorama de incertidumbres pensar en una regulación única se hace imposible; en Brasil hubo intentos de empezar a regular el sector en el Congreso Nacional, pero quedaron parados con la irrupción de la pandemia de COVID-19.Para el especialista, la gran preocupación de las autoridades de los países es que haya monedas vinculadas al precio del dólar, por ejemplo, y que se conviertan en una reserva de valor: "Se podría crear una economía paralela", advierte.En su opinión, a "medio plazo" sí que empezará a haber una convergencia entre las legislaciones de los países, porque una de las principales características de las criptomonedas es que son descentralizadas y no tienen fronteras; si son "perseguidas" migrarán a zonas más favorables, explica."Cuando todo el mundo tenga su propia ley llegaremos a la segunda etapa, que será la creación de grandes convergencias regulatorias", pronosticó.Respecto al caso de Brasil, considera que el debate todavía está verde y que el Congreso Nacional es bastante conservador: "Hay una percepción muy antigua de que las criptomonedas son cosas de delincuentes, hay barreras que tienen que romperse poco a poco", confió.De momento, el Banco Central de Brasil no regula de ninguna forma las monedas virtuales y advierte que los usuarios que inviertan en ellas lo hacen por su propia cuenta y riesgo.Tampoco permite la realización de transacciones internacionales con criptomonedas, y recuerda que éstas deben hacerse por instituciones autorizadas por el Banco Central a operar en el mercado de cambio.

