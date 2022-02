https://mundo.sputniknews.com/20220215/conflicto-politico-en-peru-quienes-son-los-llamados-golpistas-en-el-congreso-1121716075.html

Conflicto político en Perú: ¿quiénes son los llamados golpistas en el Congreso?

Conflicto político en Perú: ¿quiénes son los llamados golpistas en el Congreso?

En poco más de seis meses de Gobierno, continúan las diferencias de Pedro Castillo con el Parlamento. En otro orden, abordamos la solicitud de EEUU por extraditar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

El nuevo primer ministro, Aníbal Torres, pidió al Congreso definir la fecha para la sesión en la que deberá aprobar o rechazar el cuarto gabinete presentado por el presidente Pedro Castillo en poco más de medio año de gestión.Torres aseguró que el actual Ejecutivo se enfrenta desde su inicio a un plan de desestabilización por parte de sectores dentro del Congreso que sostienen una crisis institucional. La mesa directiva del Parlamento catalogó de "irresponsables" las declaraciones.Esta acusación llega luego de que la presidenta del Congreso, Marícarmen Alva, se reuniera con colegas opositores en un hotel en la capital Lima para abordar el tema.La bancada oficialista de Perú Libre presentó una moción de censura contra Alva y otros funcionarios presentes en la reunión, que se suma a una denuncia constitucional presentada por la congresista Margot Palacios.Medios locales señalaron que en este cónclave de opositores, se buscaría agilizar la vacancia de Castillo a través de cambios en la Constitución.Por otra parte, el presidente Castillo rechazó los intentos de quebrar la democracia durante un acto en el cual anunció que las Fuerzas Armadas colaborarán en seguridad interna ante un aumento sostenido de la delincuencia en particular en las ciudades de Lima y Callao.“Nos quieren hacer ver como un Gobierno más del montón y nos quieren poner el cliché de un corrupto más en la historia", sostuvo.La congresista de Perú Libre indicó que "se ha institucionalizado la corrupción en Perú, un proceso que se ha venido arrastrando desde los años de Gobierno de Alberto Fujimori [1990-2000]. No vamos a permitir que en un Ejecutivo de izquierda se continúen las prácticas de gobiernos de derecha".En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con el abogado y luchador social hondureño, Juan López, sobre las repercusiones por la detención del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, tras el pedido de extradición desde EEUU, donde es acusado por cargos de corrupción y narcotráfico.Y además, ¿es parte de una estrategia global la campaña mediática contra China y Rusia en Argentina?En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

