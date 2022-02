https://mundo.sputniknews.com/20220215/china-en-los-ojos-de-occidente-del-encanto-a-la-amenaza-1121708871.html

China en los ojos de Occidente: del "encanto" a la "amenaza"

China en los ojos de Occidente: del "encanto" a la "amenaza"

"Peligro" y "amenaza". Es en estos términos en los que la prensa y políticos occidentales se refieren a los últimos acercamientos, tanto entre Rusia y China... 15.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-15T18:02+0000

2022-02-15T18:02+0000

2022-02-15T18:02+0000

qué pasa

eeuu

china

rivalidad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1121708501_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_d836fb80f63072ec58ff34194c156986.jpg

China en los ojos de Occidente: del "encanto" a la "amenaza" China en los ojos de Occidente: del "encanto" a la "amenaza"

Una retórica que, según el analista Pablo Rovetta Dubinsky, revela "una mentalidad de Guerra Fría" que tiene "una parte de Occidente", una actitud que empeora a medida que China "se hace más fuerte"."Cuando China comienza su apertura al exterior en el año 1979, abriéndose al exterior, abriéndose a las inversiones internacionales, las empresas extranjeras acudían encantadas a China, porque todavía era un país en desarrollo, un país pobre, y entonces no criticaban a China, nadie hablaba de los derechos humanos en China, todos hacían cola para hacer negocios y ver a China. Pero, como China ha ido creciendo cada vez más, ahora Occidente –o parte de Occidente– está viendo a China como una amenaza", constató Rovetta Dubinsky, quien lleva relacionado directamente con esta nación desde hace más de 40 años.Según el experto, no fue Pekín quien ha cambiado sus "buenas relaciones" con Occidente, sino que lo ha hecho su contraparte, tratándose de acciones hostiles como AUKUS, "un acuerdo militar contra China" entre Australia, el Reino Unido y EEUU."El problema no es que China no quiera mantener buenas relaciones con EEUU y países europeos, el problema es al revés: son ellos los que están atacando a China, los que están intentando boicotear, y los que están lanzando al mundo la idea de que China es una amenaza", insistió Rovetta Dubinsky.Indicó que ante ello, "China lo que no va a hacer es sentarse y cruzarse de manos", sino que está tratando de estrechar sus relaciones con todos los países que "no le cierran las puertas en las narices", una "política exterior multipolar" que no está dirigida contra nadie, pero que es percibida por Occidente como un desafío.

eeuu

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

eeuu, china, rivalidad, аудио