AMLO va ahora contra los socios y la familia de Carlos Loret de Mola

Un nuevo capítulo se abre en el conflicto entre el mandatario mexicano y el comunicador de Latinus luego de que la Presidencia de la República solicitara hacer públicas las percepciones económicas y las propiedades de quien, dijo, es un periodista al servicio de la mafia del poder. Durante su conferencia matutina del 15 de febrero, López Obrador aseguró que Loret de Mola se ha dedicado a atacar no sólo a su persona y su familia, sino al proyecto de transformación que lidera en México para acabar con la corrupción. Mencionó que, en su calidad de ciudadano y jefe de Estado, ha pedido al INAI llevar a cabo una investigación "para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Loret de Mola, socios y familiares". López Obrador afirmó que todos esos datos pueden ser obtenidos directamente de dependencias como Registro Público de la Propiedad y de Comercio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). "En una democracia es legal y legítimo que exista oposición y que haya derecho al disenso y a la libre expresión, que deben ser garantizados. Sin embargo, no es ético ni honesto usar fondos privados, obtenidos mediante actos de corrupción, para sabotear un programa gubernamental orientado a liberar al conjunto de la población de miserias y temores", expuso el presidente mexicano. Ante el cuestionamiento sobre si ha infringido varias leyes de protección de datos personales y secreto fiscal, el mandatario reiteró que se trata de una situación que va más allá de lo legal. "No es nada más el señor Loret, ahí está Latinus: están metidos en el negocio de las medicinas. Por eso es interesante la investigación [que le solicito al INAI]", dijo el jefe del Ejecutivo. De acuerdo con el abogado y excolaborador de López Obrador, Salvador Mejía, la revelación de los supuestos ingresos de Loret de Mola implica haber violado algunas normativas, como los artículos 1, 6, 7, 13 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6 y 31 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El pasado 11 de febrero, López Obrador dio a conocer que el comunicador de Latinus ganó alrededor de 35.200.000 pesos en 2021, según documentos que presuntamente tiene en su poder y que le hicieron llegar a su oficina de Palacio Nacional. La noticia de los supuestos ingresos anuales de Loret de Mola se da a conocer un par de semanas después de que Latinus revelara, en un reportaje conjunto con la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que el hijo de López Obrador, José Ramón López Beltrán, vivió en una lujosa mansión de Texas que antes perteneció a Keith L. Schilling, un alto directivo de Baker Hughes, compañía que tiene contratos con Pemex.Tras la petición de López Obrador al INAI, el periodista mexicano criticó en sus redes sociales la decisión del Gobierno federal de querer indagar sus ingresos económicos. Además, sostuvo que el presidente está "fuera de sí".

