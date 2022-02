https://mundo.sputniknews.com/20220215/al-gobernador-de-puerto-rico-no-le-gusta-el-tocino-1121723194.html

SAN SALVADOR (Sputnik) — Al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, no le gusta el tocino, o mejor dicho, el barril de tocino. 15.02.2022, Sputnik Mundo

Pero no se trata de una aversión alimentaria de la primera autoridad insular hacia el cárnico de origen porcino, sino el desacuerdo con una forma a la ligera de repartir el patrimonio público."Pork barrel" (en español "barril de tocino") es un término despectivo empleado desde el siglo XIX en Estados Unidos para referirse a la contribución de dinero público que representantes y senadores tienen a su disposición para financiar proyectos de interés local, pero con frecuencia los utilizan para ganar votos.Barril de 50 millonesLa aprobación el pasado 10 de febrero por la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes de 50 millones de dólares para ser repartidos por los legisladores boricuas revivió el tema de los "barriles de tocino".La cifra sería distribuida de manera equitativa entre los representantes.El lunes, el gobernador Pierluisi hizo pública su posición en contra de la última edición del barril."Le hice saber a la delegación de mi partido (Partido Nuevo Progresista, PNP, centroderecha) que no veo con agrado que el barril de tocino sea incluido. El propósito se suponía que fuera incluir en el presupuesto del Gobierno el pago acordado de la deuda para que cerremos el año con un presupuesto balanceado que incluye el pago de la deuda", dijo en rueda de prensa.En medio de demandas de justicia salarial por varios sectores laborales, al jefe de Gobierno del Estado Libre Asociado le parece que asignar fondos a la Asamblea Legislativa sería algo a destiempo.Razón por la que, de avanzar en el Capitolio, donde cuenta con el apoyo de los presidentes de la Cámara y el Senado, Rafael "Tatito" Hernández y José Luis Dalmau, respectivamente, la medida sería vetada en La Fortaleza (mansión ejecutiva).Los líderes parlamentarios fundamentan que la partida del que llaman "barrilito" saldría de un sobrante a disposición del gobierno a partir del 30 de junio, fecha de cierre del año fiscal.Defensores y detractoresEl reparto discrecional de fondos asignados a los parlamentarios tiene defensores y detractores, como lo prueba un video difundido por el centenario periódico El Nuevo Día, el de mayor circulación en la Isla del Encanto.En él, Carlos Díaz Olivo, abogado y catedrático de la Universidad de Puerto Rico, afirma que la medida tiene sentido, pues de lo contrario no existirían legisladores por distritos (electorales).El jurista aboga por la validez de la creación de un fondo especial, que asigne cantidades a los parlamentarios para a que su vez los asignen a las necesidades específicas de la demarcación que representan.Por su parte, la economista y socióloga Marcia Rivera considera que en el caso de Puerto Rico esas retribuciones se convirtieron en unos fondos demasiado discrecionales.Los mecanismos de verificación y control son absolutamente precarios, criticó.Su experiencia de cuatro décadas de seguimiento a la política boricua le dice que en ningún año legislativo al final del ejercicio ha existido una evaluación rigurosa sobre el empleo de los fondos de barril.Existe el antecedente jurídico de 1994 cuando el Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró inconstitucional el barril de tocino en el caso Noriega Rodríguez contra Hernández Colón (Rafael, gobernador de la isla en tres períodos). Sin embargo, la prohibición no fue total y la práctica continúa.El abogado Víctor García San Inocencio comentó que el barril representa depositar en el legislador unas atribuciones que nunca tuvo en el sistema de separación de poderes.En el fondo se ha institucionalizado que el legislador tiene una chequera que lo convierte en Santa Claus, repartiendo a "quien le da gusto y gana", generalmente sus parientes y dolientes.Los defensores de la práctica aluden la posibilidad de atender problemas que son muy específicos de cada pueblo y comunidad, mientras los opositores abogan por la asignación directa de esos recursos financieros, sin que pasen por manos de los legisladores.

