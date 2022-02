https://mundo.sputniknews.com/20220214/tokio-planea-trasladar-a-lvov-el-cumplimiento-de-funciones-consulares-en-ucrania-1121630844.html

Tokio planea trasladar a Lvov el cumplimiento de funciones consulares en Ucrania

TOKIO (Sputnik) — Japón planea abrir una oficina en Lvov para cumplir las funciones básicas consulares en Ucrania, anunció en rueda de prensa su secretario... 14.02.2022

El secretario general informó esta mañana que Tokio retira diplomáticos de su embajada en Kiev y deja allí un "número reducido al extremo" de funcionarios. El viernes pasado, Japón declaró que eleva a nivel máximo el riesgo de los viajes a Ucrania y de la estancia allí de sus ciudadanos, instándolos a abandonar ese país.Matsuno subrayó que la misión diplomática japonesa en Ucrania toma enérgicas medidas para advertir a los ciudadanos, enviándoles mensajes por correo electrónico y llamándoles por teléfono.En Ucrania se encuentran actualmente cerca de 150 ciudadanos japoneses.Occidente acusa últimamente a Rusia de tener planes para invadir Ucrania.Rusia rechaza esas sospechas y no se cansa de repetir que no amenaza a nadie ni piensa agredir a nadie, agregando que Occidente usa tales declaraciones para instalar más material militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas.Según el ministro de Exteriores ruso Lavrov, Occidente desata la "histeria" para encubrir el sabotaje por parte de Ucrania de los acuerdos de Minsk, que sientan las bases para una solución política del conflicto armado interno en Donbás.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de Gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.

