https://mundo.sputniknews.com/20220214/tienen-brasil-y-rusia-un-margen-para-ampliar-acuerdos-de-defensa-1121648187.html

¿Tienen Brasil y Rusia un margen para ampliar acuerdos de defensa?

¿Tienen Brasil y Rusia un margen para ampliar acuerdos de defensa?

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Brasil y Rusia tienen margen de actuación para ampliar y profundizar sus acuerdos en materia de defensa, consideró la especialista... 14.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-14T19:39+0000

2022-02-14T19:39+0000

2022-02-14T19:39+0000

internacional

rusia

brasil

relaciones bilaterales

relaciones diplomáticas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/12/1090341277_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_fd6a783e547ce07c67f9420fd5dcbd16.jpg

No obstante, la semana pasada, el vicepresidente del Gobierno brasileño, Antônio Hamilton Mourão, decía en una entrevista que era complicado que Brasil compre el sistema de defensa antiaérea ruso Pantsir, a pesar de que las negociaciones se arrastran durante años, y lo atribuyó al hecho de que Brasil sea considerado aliado preferencial extra-OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte).La especialista cree que los beneficios de la visita para la relación bilateral se verán limitados porque el viaje se da en un "momento equivocado", en medio de una crisis de la cual Brasil "no puede ni debe" forma parte, por lo que no considera positiva la presencia del mandatario brasileño en Rusia en estos momentos.Sobre el posterior viaje de Bolsonaro a Hungría, donde se reunirá con el primer ministro Viktor Orbán, afirmó que el objetivo es "consolidar relaciones con movimientos de extrema derecha" y que existe una confusión entre los intereses brasileños y los intereses concretos del grupo político que ocupa el poder en Brasil en la actualidad.Bolsonaro embarca la tarde del 14 de febrero hacia Moscú, y el encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin tendrá lugar este 16 de febrero; al día siguiente se reunirá con Orbán en Budapest.En el viaje, el líder brasileño estará acompañado del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Franca; el ministro de Defensa, Walter Braga Netto; y el ministro de la Secretaría de Gobierno, Luiz Eduardo Ramos.

https://mundo.sputniknews.com/20220214/bolsonaro-defiende-su-visita-a-rusia-porque-brasil-es-un-pais-soberano-1121641789.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, brasil, relaciones bilaterales, relaciones diplomáticas