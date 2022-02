https://mundo.sputniknews.com/20220214/ricardo-anaya-no-se-presenta-a-su-audiencia-pero-si-escribe-en-twitter-1121647139.html

Ricardo Anaya no se presenta a su audiencia, pero sí escribe en Twitter

Ricardo Anaya no se presenta a su audiencia, pero sí escribe en Twitter

El político panista Ricardo Anaya, opositor al Gobierno de López Obrador, no se presentó a la audiencia que tenía programada en la Ciudad de México.

Aunque estaba citado este 14 de febrero para comparecer por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos recursos de procedencia ilícita, el excandidato presidencial no se presentó a su audiencia frente a un juez federal del Reclusorio Norte. En un comunicado, el Poder Judicial de la Federación de México informó que sus abogados sí acudieron a la cita para pedir otra prórroga, pero no les fue concedida y se puso en duda el paradero del panista. La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Ricardo Anaya por presuntamente haber aceptado un soborno de 6.800.000 pesos (unos 333.000 dólares) a cambio de votar a favor de la reforma energética propuesta durante el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), durante su etapa como diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN). El opositor al presidente López Obrador ha dicho en varias ocasiones que los señalamientos son falsos, ya que forman parte de las declaraciones de un "mentiroso" y un "delincuente" como Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex). Sin embargo, aunque no se presentó a su audiencia ante las autoridades federales, sí publicó un video en su cuenta de Twitter, donde usualmente critica a Morena y al Gobierno actual. "Tenemos un Gobierno que ataca opositores y defiende delincuentes", dijo Anaya. Pese a la ausencia de Anaya, la FGR no solicitó una sanción en contra del líder de derecha."El Juez de Control preguntó a la Fiscalía si estimaba solicitar alguna cuestión, a lo que el Ministerio Púbico respondió que no", precisaron las autoridades. La red delictiva encabezada por el panista supuestamente operó de 2013 a 2014 y consistió en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a diferentes legisladores mexicanos, entre ellos Ricardo Anaya, que en ese tiempo era presidente de la Cámara de Diputados.

