Moscú saluda decisión de permitir a la patinadora rusa Valíeva competir en los JJOO

MOSCÚ (Sputnik) — El Kremlin se alegra de que la patinadora rusa Kamila Valíeva, que estuvo a punto de ser descalificada por la prueba positiva de dopaje... 14.02.2022, Sputnik Mundo

Más temprano este 14 de febrero, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS) anunció su decisión de permitir a Valíeva seguir en los JJOO, al declinar las apelaciones del Comité Olímpico Internacional (COI), la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) y la Unión Internacional de Patinaje (ISU) al levantamiento de la suspensión de la deportista.Sin embargo, el portavoz del Kremlin se negó a comentar la decisión del Comité Olímpico Internacional de no celebrar la ceremonia de entrega de medallas en la prueba de patinaje artístico por equipos en los Juegos Olímpicos de Pekín.Valíeva se sometió a una prueba de dopaje el 25 de diciembre de 2021, durante el campeonato nacional de patinaje artístico.Seis semanas más tarde, y al día siguiente de que la selección del Comité Olímpico de Rusia ganara el oro olímpico de Pekín 2022 en la prueba por equipos de patinaje artístico, el laboratorio del Hospital Universitario Karolinska de Estocolmo, acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje, comunicó que la muestra de Valíeva dio positivo en una sustancia prohibida, trimetazidina.El 9 de febrero, la Agencia Antidopaje Rusa (Rusada) impuso a la joven una suspensión provisional con efecto inmediato, pero Valíeva impugnó la medida ante el comité disciplinario del ente que la canceló.El Comité Olímpico Internacional, la WADA y la Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo ISU apelaron el levantamiento de la suspensión, pero el CAS desestimó su recurso, gracias a lo cual Valíeva podrá competir en la prueba individual femenina de patinaje artístico.No obstante, el COI decidió no celebrar la ceremonia de entrega de medallas en la prueba de patinaje artístico por equipos hasta que caso de Valíeva esté concluido.Además, si la deportista sube al podio en la disciplina individual femenina, tampoco tendrán lugar la ceremonia de entrega de flores y medallas durante las Olimpiadas.Bandera nacional rusa en los próximos JJOOEn el Kremlin, además, confían en que los deportistas de Rusia puedan actuar bajo la bandera nacional en los próximos Juegos Olímpicos, enfatizó Peskov."Rusia siempre ha sido un miembro responsable de la familia olímpica y mantiene de lleno su apego a las ideas del olimpismo", subrayó Peskov.El miembro del Comité Olímpico Internacional, Richard Pound, afirmó el sábado pasado que la detección del dopaje podría llevar a que se apliquen nuevas sanciones contra el deporte ruso, en particular, habló de que sería posible prohibirle participar en uno o tres JJOO.Rusia quedó descalificada de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016 tras ser acusada de patrocinar un supuesto sistema de dopaje.Como resultado de escándalo, el Comité Olímpico Internacional y el Comité Paralímpico Internacional prohibieron a los atletas rusos a participar en los Juegos de 2018 y 2020 bajo su bandera nacional, así como usar el himno nacional en las competiciones.De acuerdo con una decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo emitida en diciembre de 2020, los atletas rusos no pueden participar en los grandes eventos deportivos, en particular en los Juegos Olímpicos, Paralímpicos y los campeonatos mundiales, bajo la bandera nacional hasta el 16 de diciembre de 2022. Durante este período tampoco puede interpretarse el himno de Rusia como acompañamiento musical.

