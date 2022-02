https://mundo.sputniknews.com/20220214/mi-crush-asi-celebraron-a-amlo-en-redes-sociales-por-san-valentin-1121650856.html

"Mi crush": Así celebraron a AMLO en redes sociales por San Valentín

La académica Beatriz Gutiérrez Müller, publicó un breve mensaje con dedicatoria a su esposo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. 14.02.2022, Sputnik Mundo

El 14 de febrero no pasó desapercibido para la pareja presidencial mexicana. En su cuenta de Facebook, Gutiérrez Müller aseguró que el mandatario es su "crush" y publicó una fotografía en la que salen juntos en Palacio Nacional. Inmediatamente, el post se volvió viral, sobre todo porque la palabra "crush" forma parte del argot juvenil para describir a la persona de la que se está enamorada. Quien también publicó un mensaje por el Día del Amor y la Amistad fue José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente mexicano y quien actualmente se encuentra en la polémica por las versiones periodísticas que lo señalan por haber vivido en mansiones de lujo de Houston.En su cuenta de Twitter, publicó una fotografía al lado de su esposa Carolyn Adams, quien también emitió un comunicado para explicar que no tiene relación alguna con el Gobierno de México ni con la empresa Baker Hughes, en la cual supuestamente trabajó, de acuerdo con la investigación de Latinus y la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). "Soy un ciudadano privado y no tengo injerencia alguna en el Gobierno de México. Mis ingresos provienen al cien por ciento de mi trabajo en Houston. No hubo ni habrá conflicto de interés. Les pido respeten mi vida privada y la de mi familia", aseguró José Ramón López Beltrán tras las acusaciones en su contra por supuestamente haberse beneficiado del erario público a través de los contratos que tiene Petróleos Mexicanos (Pemex) con Baker Hughes.

