La compañía aérea Norwegian suspende los vuelos sobre Ucrania

La compañía aérea Norwegian suspende los vuelos sobre Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — La compañía noruega Norwegian decidió suspender provisionalmente los vuelos sobre Ucrania "por razones de seguridad", informó el canal de... 14.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-14T15:44+0000

2022-02-14T15:44+0000

2022-02-14T15:44+0000

internacional

noruega

ucrania

europa

🛡️ zonas de conflicto

otan

donbás

Las autoridades noruegas recomendaron anteriormente a los ciudadanos del país abandonar Ucrania "por la situación impredecible en materia de seguridad", y abstenerse de viajar a Bielorrusia, Rusia y Ucrania.Occidente acusó, últimamente, a Rusia de tener planes de una posible invasión en Ucrania.Moscú rechaza esas sospechas y no se cansa de repetir que no amenaza a nadie ni piensa agredir a nadie, agregando que Occidente usa tales declaraciones para instalar más material militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas.Según el ministro de Exteriores ruso Serguéi Lavrov, Occidente desata la "histeria" para encubrir el sabotaje por parte de Ucrania de los acuerdos de Minsk, que abren un camino para la búsqueda de una solución política del conflicto armado interno en Donbás.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de Gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.

