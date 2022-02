https://mundo.sputniknews.com/20220214/la-ciencia-detras-del-carino-estos-son-los-beneficios-para-la-salud-de-abrazar--1121652269.html

La ciencia detrás del cariño: estos son los beneficios para la salud de abrazar

La ciencia detrás del cariño: estos son los beneficios para la salud de abrazar

Los seres humanos sin contacto afectivo tienen un riesgo más alto de enfermarse, de acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México... 14.02.2022

Abrazar y mantener contacto físico con las personas cercanas nos ayuda a secretar hormonas funcionales como la vasopresina y la oxitocina, asociadas a “un estado de relajación y a poder crear vínculos, explicó Alicia Castillo Martínez, profesora de Neuroanatomía Funcional de la Facultad de Medicina (FM) de la UNAM.En el caso de la oxitocina, el sentimiento de amistad y cariño pone a funcionar un círculo de virtud relacionado con dicha molécula que se libera en el cerebro y la cual se relaciona con el apego, confianza y fidelidad.Esto, explicó la investigadora emérita del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM Herminia Pasantes Ordóñez, sucede cuando alguien querido nos escucha y nos dice palabras cariñosas que nos reconfortan; es decir, al existir cariño y reciprocidad y también surge cuando recibimos un abrazo, nos toman de la mano o nos hacen una caricia que no necesariamente se relaciona con el sexo, sino con la empatía. "Al charlar con alguna amistad, el cerebro libera oxitocina que contrarresta el malestar. Por eso, buscamos a esa persona en quien confiamos para sentirnos mejor", señala Pasantes Ordónez. Pero eso no es todo. Con las relaciones afectivas también surgen otras sustancias cerebrales como la dopamina, encargada de transmitir sensaciones placenteras y de relajación, y la serotonina, conocida como la hormona de la felicidad. "Un amigo o amiga te escucha, te entiende y te alienta, así como también te da un abrazo, palmadas en la espalda, o un beso y así logramos liberar la oxitocina", resaltó la especialista. La importancia de ser abrazado Quien no fue suficientemente abrazado de pequeño, presenta alteraciones a nivel neurofisiológico, en los sistemas dopaminérgicos, incluido el de recompensa, que causan mal funcionamiento afectivo y psicosocial, lo que le impide "generar vínculos sanos" en la vida adulta, indicó Alicia Castillo Martínez. La falta de abrazos en niños retirados tempranamente de la mamá o con una relación limitada con ella, afecta la expresión de genes importantes, lo cual ocasiona variaciones en las "rutas de crecimiento", causando, por ejemplo, fallas en la memoria, destacó Castillo Martínez.En el caso de los pequeños que reciben pocos abrazos de adultos, también presentan hiperactividad motora. "Les cuesta trabajo controlar sus propios movimientos". De acuerdo con la experta, el contacto afectivo de personas cercanas y queridas, indirectamente facilita la regeneración de nuestras células. "Los abrazos en la pareja son como 'fuegos artificiales' porque se activan muchos circuitos neuronales relacionados con la afectividad, admiración y deseo por la otra persona. Es como si el cerebro se encendiera", agregó.

