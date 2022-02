https://mundo.sputniknews.com/20220214/jalife-rahme-acusa-a-loret-de-mola-de-participar-en-lavado-de-dinero-1121656686.html

Jalife-Rahme acusa a Loret de Mola de lavar dinero para Garcia Luna

Jalife-Rahme acusa a Loret de Mola de lavar dinero para Garcia Luna

El comunicador de Latinus Carlos Loret de Mola tuvo y quizás aún conserva dinero en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, acusó el politólogo... 14.02.2022, Sputnik Mundo

"Me llamó mucho la atención lo de las Islas Vírgenes Británicas, que es el primer paraíso fiscal, y no me llamó para nada la atención ni me perturbó, se me hace muy lógico, que ahí tuviera o tenga todavía sus cuentas Loretito, alias Carlos Loret de Mola", señaló en una videocharla transmitida en su canal de YouTube.El también columnista de Sputnik aseveró lo anterior en el marco del debate que en los últimos días han sostenido Loret de Mola y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde el primero acusa al hijo del mandatario de ostentar un conflicto de interés con Petróleos Mexicanos (Pemex) y uno de sus contratistas, mientras el segundo ha acusado al periodista de no tener escrúpulos ni convicciones.Además, Jalife-Rahme aseveró que el historiador Enrique Krauze y el extitular de seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, son mentores de Loret de Mola, por lo que es posible que el periodista lave dinero proveniente de la venta de estupefacientes.El analista recordó que García Luna enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos por una presunta vinculación criminal con el Cártel de Sinaloa, al que habría favorecido tras recibir sobornos cuando era el encargado de seguridad del país en el sexenio de Calderón.Además, Jalife-Rahme calificó de chayotero a Loret de Mola, un término utilizado en México para referir a los periodistas que recibían pagos discrecionales de autoridades gubernamentales a cambio de favorecerlos en su trabajo editorial.El primer chayotero de México, dijo el politólogo, es Joaquín López Dóriga, además de Federico Arreola, quien habría recibido dinero de Los Zetas, un grupo armado derivado del Cártel del Golfo, con operaciones en Veracruz.García Luna y tal vez Calderón, que recibía dádivas de la empresa española Iberdrola, tienen dinero en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, acusó Jalife-Rahme."Islas Vírgenes Británicas no es gratuito que ya sea el primer lugar (de paraísos fiscales) y sí hay que seguir ese hilo", apuntó.De acuerdo con el Índice de Secrecía Financiera, indicó Jalife-Rahme, la riqueza privada que se concentra en paraísos fiscales se aproxima a los 32 trillones de dólares, poco menos del 40% del Producto Interno Bruto (PIB) global.

